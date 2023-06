Dani Alves habla por primera vez del presunto abuso del que es acusado; "ya ofrecí disculpas a quien debía de hacerlo"

El caso de Dani Alves no ha terminado y por fin el ex jugador brasileño habló de lo que en realidad pasó aquella noche de fin de año en Barcelona y cómo se siente actualmente, destacando que él jamás abusó de nadie.

En una entrevista con el diario La Vanguardia de España, el ex lateral reconoció que jamás se le detuvo en la discoteca por un presunto abuso y que tampoco vio llorar a la joven, pues si hubiera pasado eso él se detendría para hablar con ella y aclarar el tema.

"Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba. Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", dijo.

Dani Alves ofrece disculpas a su mujer

El exlateral de los Pumas aseguró que él no le tiene que ofrecer disculpas a nadie y que ya lo hizo a la única persona que debería de tenerlas y esa es su esposa, con la que desea pasar el resto de su vida a su lado.

"Para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas".

Dani Alves, avergonzado por la infidelidad

El futbolista del Barcelona comentó que ya era muy tarde cuando llegó a su casa y lo primero que hizo fue bañarse, pues su mujer (Joana Sanz) ya estaba dormida y él se sentí muy mal por haberle sido infiel.

"Me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad. Me enjaboné con rabia. Me acosté en otra cama. Regresaba a México a los dos días para jugar y en algún medio de comunicación se publicó que una joven acusaba a Dani Alves de agresión sexual", añadió.

El futbolista reconoció que al enterarse de la noticia de inmediato llamó a su abogada para saber qué estaba pasando, pero que ella le dijo que no había nada relacionado en su contra.

"Llamé por teléfono a mi abogada, Miraida Puentes. Ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y que podía viajar y salir de España con total tranquilidad, por eso me fui".

Joana Sanz, esposa del exjugador de los Pumas Dani Alves Foto: Instagram @joanasanz

