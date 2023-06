MLS: Chicharito Hernández oficialmente es dado de baja del LA Galaxy y en Chivas se ilusionan con su regreso

El LA Galaxy dio a conocer que Javier Chicharito Hernández es dado de baja de manera oficial del conjunto de la MLS por lo que resta del campeonato debedlo a la lesión en la rodilla que sufrió.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro angelino reconoció que espera la recuperación del delantero mexicano para aclarar su futuro dentro de la institución.

"LA Galaxy anunció que el delantero Javier 'Chicharito' Hernández ha sido agregado a la lista de lesionados por el resto de la temporada y se perderá lo que resta de la campaña 2023", inicia el comunicado.

Chicharito tiene su futuro en sus manos. Foto: Twitter

En el mismo boletín destacan la gravedad de la lesión del "Chicharito" y aclararon que aún no hay fecha para intervenirlo quirúrgicamente. Posiblemente los más ilusionados de que Javier Hernández salga bien de su operación, sean los aficionados de Chivas, pues el Rebaño quiere el regreso de su hijo pródigo, aunque jamás se ha hablado si se perderá el contrato.

"Hernández sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el partido del club de Cuartos de Final de la Lamar Hunt US Open Cup 2023 contra Real Salt Lake el 7 de junio, y será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar para iniciar el proceso de rehabilitación", se añadió.

Chicharito sorprende con sus mensajes motivacionales

Alejado de las canchas, el 'Chicharito' se vuelca más en su faceta de streamer, donde habla con sus seguidores, además de subir más contenido a sus redes sociales, entre ellas TikTok, donde compartió un mensaje motivacional.

Carlos Vela podría jugar en Chivas con el Chicharito. Foto: Twitter / Carlos Vela

Hernández cuenta con 6.2 millones de seguidores en TikTok y en uno de sus videos más recientes les pide creer en ellos mismo, pues asegura que "todos pueden; crean en ustedes", y dijo que no hay nada que lo haga diferente de los demás.

"Estoy convencido gente, que si yo puedo todos pueden, yo no tengo nada especial que tú no tengas para lograr tus sueños y nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener", empieza el video del 'Chicharito' Hernández.

El exjugador del Manchester United argumenta que ha vivido experiencias que otra gente no se atreve, siendo esa una de los distintivos.

