De poder a poder

El Manchester City no pudo liquidar a un Real Madrid renuente a morir en su torneo favorito, la Champions League.

En un partido de locos, el City venció 4-3 al Madrid en el choque de la ida de las semifinales de la UCL. Pero el conjunto inglés se retiró de su estadio Etihad preguntándose cómo los 13 veces campeones de Europa siguen con vida.

Al final de cuentas, la definición de penalti de Karim Benzema (picando el balón a lo Panenka a los 82 minutos) dejó al Madrid con la legítima esperanza de revertir el marcador en el compromiso de vuelta la próxima semana en el Bernabéu.

“Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión en esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos. Tenemos que ir al Bernabéu, necesitamos a la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar”, dijo el artillero francés.

El City, en busca de acceder a la final por segundo año seguido, se puso arriba 2-0 al cabo de 11 minutos, tras los goles de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús. La ventaja pudo haber sido más abultada, pero Benzema descontó a los 33’ con una volea.

Hemos estado dentro del partido hasta el final, pero tenemos que defender mejor. Con el balón lo hemos hecho bien pero para la vuelta hay que defender mejor

Carlo Ancelotti, Entrenador R. Madrid

Phil Foden restableció el colchón de dos goles de los celestes a los 53’ y Vinícius Júnior respondió dos minutos después para el Real Madrid.

Las ocasiones se multiplicaron en ambos arcos hasta que Bernardo Silva clavó un disparo combado al primer palo luego que el árbitro dejó seguir jugando, tras una falta sobre Oleksandr Zinchenko.

Benzema tuvo la última palabra al transformar un penalti, después de una mano en el área de Aymeric Laporte, con lo que se convirtió en el máximo anotador del torneo con 14 dianas y prolongó el mejor momento goleador de su carrera al acumular 40 tantos en todas las competiciones esta temporada.

“Siempre me meto en la cabeza que si no tiras el penalti no lo fallas nunca. Tengo mucha confianza en mí”, señaló.

Carlo Ancelotti había sucumbido 5-0 en su visita más reciente al Etihad, dirigiendo al Everton en el último día de la pasada temporada de la Premier League y el City pudo haber marcado mucho más goles tras un pletórico arranque, pero al final los merengues demostraron por que son los máximos ganadores de la Orejona.

Un gran partido, con dos equipos con mucha calidad y una personalidad increíble. El resultado es el que es. Descansaremos y viajaremos a España

Pep Guardiola, Entrenador Man. City

Villarreal va por otro gigante... el Liverpool inglés

Juventus y Bayern Múnich aprendieron a las malas que el Villarreal, pese a su perfil de club modesto, no es ningún pusilánime en la máxima competición de clubes.

Ahora, el club de una ciudad de 50 mil habitantes en el este de España intentará derribar a otro gigante en su empeño por acceder a su primera final de Champions League.

Liverpool recibirá a Villarreal en el siempre intimidante estadio Anfield. El Submarino Amarillo pretende repetir otra sorpresa, como ya hizo al eliminar a la Juventus en los octavos del final y luego al Bayern en cuartos. También le conviene evitar una derrota desigual para definirlo todo como local la próxima semana.

“Jugamos contra el favorito, pero tenemos nuestros mecanismos para competir”, avisó Unai Emery, DT del Villarreal, quien ha demostrado ser un avezado estratega para solventar eliminatorias en torneos de copa.

“La dificultad es mayor, después de Juve y Bayern Múnich. Ellos (Liverpool) se sentirán favoritos, como es normal, pero nosotros tenemos mayor motivación e ilusión... y debemos tener acierto en las acciones “.