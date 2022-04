Luis Fernando Tena revela el motivo por el que la Selección de Guatemala durmió en el aeropuerto

A causa de contratiempos climatológicos en Houston, Texas, los integrantes de la Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, no tuvieron otra alternativa que dormir en el piso del aeropuerto de dicha ciudad.

Cuestionado acerca de por qué pasaron la noche en el suelo los jugadores de la selección centroamericana, el entrenador mexicano comentó que no había alfombra en el aeropuerto, aunque también dijo que eso no es un pretexto para el cotejo contra el Tricolor.

"Nos dormimos en el piso, porque ya ni alfombra ponen. Ahorita los muchachos están dormidos, pero esto no es pretexto para el partido", mencionó Tena Garduño en conferencia de prensa un día previo al encuentro entre ambas selecciones en Orlando, Florida.

Desafortunado lo que le pasó a la selección de @fedefut_oficial y su técnico Luis Fernando Tena, dormir en el aeropuerto de Houston entre las bancas y el suelo. Llegaron trasnochados y cansados a Orlando esta mañana, pic.twitter.com/KLLcUswsEr — Felipe Valenzuela (@ValenzuelaFelip) April 26, 2022

Luis Fernando Tena, motivado por duelo ante México

En vísperas del cotejo contra el Tricolor, el extimonel de Chivas reconoció que el mismo es un importante reto para los guatemaltecos, al tiempo que mencionó desconocer qué sentirá al estar del otro lado, pues hace 10 años dirigió a la Selección Mexicana Sub 23 que ganó el oro olímpico en Londres 2012.

"Representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la Sub 23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso", puntualizo el "Flaco".

Hasta el momento, Luis Fernando Tena solamente ha dirigidos dos partidos al conjunto chapín, en los cuales salió airoso tras imponerse 1-0 a Cuba y 2-1 a Haití en cotejos de preparación, ambos efectuados el mes pasado.

La última ocasión que Guatemala venció a la Selección Mexicana fue en octubre de 2007, en un amistoso en el que se impuso por marcador de 3-2 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

EVG