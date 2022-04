Selección Mexicana: "Tata" Martino explota y lanza fuerte mensaje para Marcelo Flores

El futbolista mexicano Marcelo Flores, del Arsenal Sub-23, reveló su condición para jugar con la Selección Mexicana y no con Canadá, situación que parece no le cayó nada bien al técnico Gerardo "Tata" Martino, quien cree que las palabras de Flores sólo dejan ver que no tiene definido a que país quiere representar.

El atacante de 18 años de los Gunners es una de las joyas de la Premier League, por lo que México y Canadá buscan convencerlo para juegue para ellos, pero el juvenil tiene claro lo que quiere: "Canadá también quiere, pero si México me llama al Mundial (Qatar 2022), sí, ahí es donde quiero estar", confesó Flores en entrevista con TUDN.

El "Tata" Martino cree no debe especular sobre que selección lo llevará a la Copa del Mundo, ya que el estratega considera que primero debe consolidarse con el Arsenal, pues hasta el momento el juvenil no ha debutado en la máxima categoría del futbol inglés, a pesar de ya haber salido a la banca en un duelo de Premier.

"Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial", dijo Martino.

Marcelo Flores ya ha jugado con la Selección Mexicana

Marcelo Flores recibió a penas su segundo llamado para formar parte de la Selección Mexicana mayor, de cara al duelo amistoso del Tri ante Guatemala en Orlando, Florida, por lo que Gerardo Martino tachó de "ilógica" la decisión del futbolista.

"Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial", indicó Gerardo Martino, timonel argentino de la Selección Nacional.

Sumado a esto, el entrenador ex del Barcelona fue muy directo al asegurar que los jugadores que son los que les deben ofrecerle algo a la Selección Mexicana y no el equipo a ellos.

“No tenemos que ofrecerles nada, ellos sí a la Selección y eso es el aspecto futbolístico y de ganas y si abren el abanico a otras opciones no tiene sentido, ellos son los que deben ofrecer a un país y representarlo con convicción”, puntualizó.

La primera convocatoria de Marcelo Flores con la Selección Mexica absoluta fue el pasado 8 de diciembre, cuando el Tri disputó un partido amistoso ante Chile, pero el jugador del Arsenal Sub-23 ha destacado muchísimo con el combinado azteca Sub-20.

El equipo con límite de edad al mando de Luis Pérez tuvo hace unas semanas una gira por Sudamérica, en donde la joya de los Gunners fue la gran figura y ayudó a que el saldo fuera positivo, pues sumaron dos victorias ante la Selección Uruguaya y un empate ante Peñarol.

Además, en Inglaterra, Marcelo Flores recibió su primera convocatoria para formar parte del primer equipo del Arsenal, por lo que estuvo en la banca para el duelo entre los Gunners y el Crystal Palace de la Jornada 31 de la Premier League.

El técnico español Mikel Arteta llamó al futbolista habitual de la Selección Mexicana Sub-20 para ser parte de la plantilla mayor Los Cañoneros, pero lamentablemente no pudo debutar ya que su equipo perdió 3-0.

