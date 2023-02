Claudio Suárez asegura que el proceso de Cocca inicia mal.

Una de las voces más autorizadas para hablar de la Selección Nacional de futbol es Claudio Suárez, el segundo jugador con más partidos en la historia con el Tricolor. El Emperador no está de acuerdo con la llegada del argentino Diego Cocca a la dirección técnica e incluso visualiza un horizonte sombrío con el extimonel de Tigres.

Suárez Sánchez, surgido de la cantera de Pumas en la década de 1980, considera que el proceso con el sudamericano comenzó mal por la manera en la que se dio su salida del equipo de la UANL.

“El proceso inició muy mal por la manera en la que se manejó su salida de Tigres, creo que se perdió credibilidad desde un principio, yo el panorama lo veo casi oscuro. Por eso no sé si Cocca vaya a tener éxito, no sé si los seleccionados actuales vayan a creerle, lleva ciertos puntos en contra”, aseveró el exjugador de 54 años en exclusiva con La Razón.

Que otro extranjero sea el timonel de México por tercer ciclo mundialista consecutivo no es del agrado del exdefensa, quien consideraba a Ignacio Ambriz como el ideal para asumir el reto, aunque reconoce que el bicampeonato obtenido con Atlas le dio argumentos a Cocca para ser el elegido.

“De los técnicos que se manejaban, yo me inclinaba con Nacho Ambriz, para mí era el indicado, porque fue jugador, capitán y mundialista con la selección y por lo que ha hecho en México. Yo no estoy tan de acuerdo en que esté otro técnico extranjero, aunque Diego Cocca conoce bien el futbol mexicano y creo que el bicampeonato conseguido con Atlas le ayudó mucho”, señaló.

Estamos pasando una crisis. Tiene que haber más gente que tome decisiones en lo deportivo, que es lo principal. No hay un plan deportivo que esté hecho en base a las características del futbolista mexicano

Claudio Suárez, Excapitán del Tricolor

El también exzaguero de Chivas indicó que, si bien no tiene algo en contra de los estrategas extranjeros, cree que no tienen el mismo compromiso que los nacionales, para lo cual recordó una anécdota de la arenga en el vestidor previo al México-Argentina de los octavos de final de Alemania 2006, su tercer y último Mundial.

“Uno busca sus raíces y eso ayuda mucho. Vi en Qatar el juego contra Argentina y en la banca de México eran puros argentinos y cuando tocaron el himno de México se veían incómodos. Miguel Mejía Barón era de ‘vamos a partir su ma… a los brasileños o a los que sea’, y con Ricardo La Volpe se sentía incómodo uno con esa arenga de ‘vamos a partirle su ma… a esos argentinos’ y estaban Guille Franco y La Volpe, y se sentían incómodos y desde ahí ves cómo en el grupo de repente hay un poco de rechazo. Siento que no hay un compromiso más fuerte con un foráneo que si fuera un mexicano”, comentó Suárez Sánchez.

El Emperador, cuyo logro más importante en su época como seleccionado fue el título de la Copa Confederaciones de 1999, externó que en su momento él propuso un comité de gente con conocimiento del balompié nacional para cuestionar las decisiones del entrenador en turno y así evitar lo ocurrido con Gerardo Martino.

“Yo había propuesto un consejo de gente con mucha experiencia en el futbol mexicano para elegir al técnico, cuestionarlo en torno a por qué no lleva a cierto jugador que pasa un buen momento, porque en el pasado proceso el Tata hizo lo que quiso, creo que nadie le cuestionó por qué no estaba en México, por qué llevó a ciertos jugadores que todos veíamos que no estaban en buen momento y a algunos los dejó fuera, y tiraste a la basura ese proceso”, recalcó.

Claudio Suárez no cree que de inicio Diego Cocca deba prescindir de futbolistas veteranos como Héctor Herrera, Andrés Guardado o Guillermo Ochoa, pero sí piensa que lo mejor para la selección en esta nueva etapa es tener una base de jugadores de entre 20 y 30 años.

“Tampoco puedes cortarlos porque en un momento dado te pueden servir, pero sí creo que debería tener nuevos jugadores. Uno con la edad se pone necio, pero el cuerpo te lo cobra. En xmi última participación con selección tenía 37 años, me mataba y trataba de ponerme al ritmo de los que estaban, que eran Ricardo Osorio, Rafa Márquez y Carlos Salcido y eran más rápidos que yo en ciertos movimientos, eso lo tiene que detectar el técnico. Para mí lo mejor es llevar jugadores entre 20 y 30 años, máximo 35”, concluyó.