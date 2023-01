Estoy contento con el recuento de la mejor lucha de cada mes: Cancerbero.

El primer viernes del año en la Arena México será especial para los aficionados a la lucha libre. El Consejo Mundial CMLL realizará un recuento de los mejores enfrentamientos de cada mes del 2022, denominado viernes espectacular VIP Parte 1, en una de las cuales destaca el experimentado Cancerbero, del bando de los rudos.

El Guardián del Infierno, junto con Virus y Luciferno, buscará revancha de la derrota sufrida el pasado 25 de noviembre contra el trío compuesto por Dark Panther y los Panteritas del Ring, padre e hijo, uno de los encuentros que el público más disfrutó en los últimos 12 meses.

“Estoy contento con este recuento de la mejor lucha de cada mes. Creo que esto te hace dar un extra. Fuimos seleccionados en el mes de noviembre con tres técnicos muy buenos, hubo espectacularidad, fuerza y experiencia. Si aquella vez se hizo una gran lucha, yo creo que en esta vamos a echarle igual o más ganas de las que normalmente le echamos”, aseguró tajantemente Cancerbero en exclusiva con La Razón.

Respecto a las cualidades de los Panteritas del Ring y Dark Panther, el esteta originario de la Ciudad de México destacó la juventud del primero de ellos y de Panterita hijo, a quien le reconoció su entrega y espectáculo arriba del ring.

“Dark Panther está agarrando experiencia, es muy fuerte, tiene juventud, tiene muy buena escuela a ras de lona. Panterita del Ring padre tiene toda la experiencia del mundo, sabe cuándo hay que ser rudo y muchos años fue técnico. Panterita del Ring Jr. viene empujando fuertísimo, acaba de ganar la gran alternativa. La verdad es que da gusto, porque es un joven muy entregado, viene desde la lucha olímpica con muchos años y medallas ganadas, y viene con una espectacularidad que ahorita es de los que más se arriesga en cada función para que el público salga contento por tanto lance. Conformaron una buena tercia, pero vamos a ver qué tal en contra de Los Cancerberos”, resaltó.

Luciferno fue el integrante que se sumó a “Los Cancerberos del Infierno” a raíz de la muerte de Raziel el 4 de abril del año pasado. El Guardián del Infierno destacó lo bien que el oriundo de Gómez Palacio, Durango, se ha acoplado a Virus y a él, pues ya había trabajado en pareja.

“Luciferno tiene a favor que ya había trabajado en agrupaciones. Es muy diferente cuando trabajas siempre solo que con una pareja. Él ya tenía esta idea de trabajar en conjunto, porque lo venía haciendo desde que estaba con Mephisto y los Hijos del Averno y no se le complicó a él ni a nosotros. Virus y yo lo cobijamos y el resultado se ve con la ovación de la gente cuando hacemos nuestros castigos o en el castigo de la lucha”, ahondó.

Con una trayectoria de 23 años en el mundo del pancracio, Cancerbero no tiene dudas de que su mejor momento es el actual, pues disfruta más subirse al cuadrilátero, aunque admite que los nervios nunca se quitan.

“Creo que estoy en mi mejor momento. Ahorita con la experiencia adquirida es cuando más estoy disfrutando. Anteriormente subía hasta nervioso al ring, el nervio se siente todavía, pero se controla un poco más. Creo que hoy por hoy estoy viviendo algo que quise desde hace mucho tiempo, estar un poco más arriba, no nada más abrir carteles”, culminó el esteta de 45 años, quien participó en dos jaulas en 2015 y 2017, en las cuales salió con la máscara intacta.

Enfrentamientos para esta noche (20:30 horas)Mercurio vs. AngelitoPanterita del Ring, Dark Panther y Panterita del Ring Jr. vs. Virus, Cancerbero y LucifernoÁngel de Oro y Niebla Roja vs. Titán y Guerrero Maya Jr.Los Malditos vs. Los InfernalesEl Sagrado y Gemelos Diablo vs. Mephisto, Hechicero y EuforiaSoberano Jr. vs. Templario