Copa América 2024 | ¿Dónde y a qué hora VER este 27 de junio todos los partidos EN VIVO y GRATIS?

Este jueves 27 de junio se disputarán dos importantes partidos correspondientes a la jornada dos del Grupo C. El primero es que Panamá se enfrentará a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium.

El país centroamericano llega a este encuentro tras una derrota ante Uruguay por 3-1, por lo que necesita sumar puntos para no quedar fuera de los octavos. Estados Unidos, por su parte, viene de una victoria 2-0 sobre Bolivia y busca asegurar su paso a la siguiente ronda.

Aunque los estadounidenses han ganado la mayoría de sus últimos juegos contra Panamá, la marea roja ha demostrado capacidad para sorprender, como lo hicieron en la última Copa Oro.

En el mismo día, Uruguay se enfrentará a Bolivia en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Los charrúas iniciaron con una sólida victoria por 3-1 sobre Panamá y buscará mantener su buen rendimiento ante Bolivia, que viene de una derrota 2-0 frente a Estados Unidos.

Back to work, prepping for Panama. 💼 pic.twitter.com/vhsLmw3pge — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 25, 2024

¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Copa América?

Jueves 27 de junio

Panamá vs Estados Unidos (16:00 hrs Centro de México) - ViX+ y la aplicación de Azteca Deportes

​Uruguay vs Bolivia (19:00 hrs Centro de México) - ViX+ y la aplicación de Azteca Deportes

🗺️ 𝐇𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨



Pasó el debut, queda Bolivia y luego Estados Unidos. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/HUoKHpesKy — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 25, 2024

Campeón con Estados Unidos tiene el mejor pronóstico

La Selección Mexicana ha estado bajo intensas críticas debido a sus recientes resultados y el proceso que atraviesa. Esta situación no ha sido ajena para los futbolistas extranjeros como Marcelo Balboa, exjugador de la selección de Estados Unidos, quien no augura un buen futuro para el Tricolor.

En entrevista con Olé, el exfutbolista mencionó que tenía sus dudas sobre si México pudiera calificar si tuviera que jugar las eliminatorias con su actual plantilla. Mundial de 2026.

"Si México tuviera que enfrentar una eliminatoria para el Mundial, me preocupa un poco porque quizás no logren llegar al torneo, ya que no es el equipo que estamos acostumbrados a ver dominando la Concacaf", declaró el exdefensa, quien fuera parte del equipo estadounidense que ganó la Copa de Oro en 1991.

Balboa también comparó las perspectivas de México y Estados Unidos en esta Copa América, donde consideró que la USMNT tiene mayores posibilidades de avanzar, sin embargo, le falta medirse contra las grandes potencias sudamericanas.

"Creo que México hará un buen papel, pero pienso que Estados Unidos podría llegar más lejos que ellos. Sin embargo, no será fácil cuando se enfrenten a equipos como Colombia o Brasil", agregó sobre el futuro de ambos equipos.

