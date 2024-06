Jaime Lozano responde a críticas de Chaco Giménez tras defender al 'Bebote' y habla de su continuidad

En la víspera del crucial partido ante Ecuador por el pase a los cuartos de final de la Copa América 2024, el director técnico de México, Jaime Lozano, le respondió a Christian Chaco Giménez luego de que el exfutbolista salió en defensa de su hijo Santiago, el 'Bebote'.

"La familia quiere lo mejor para ti, confío tanto como en Johan (Vásquez), como en Santi, como en Memo (Martínez), es una de las partes que no se entienden, al técnico lo único que le sirve es que le vaya bien al equipo, lo entiendo, qué digo, siempre vamos a querer lo mejor para los que queremos", aseguró en conferencia de prensa el Jimmy Lozano.

Después de la derrota ante Venezuela en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2024, el Chaco Giménez comentó que su hijo Santiago no tiene el 100 por ciento de confianza de parte de Jaime Lozano, porque el entrenador no confía plenamente en el atacante del Feyenoord.

“𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶́𝗼 𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝘆𝗼 𝗹𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗷𝗲”🗣️



Jaime Lozano habló en conferencia de prensa previo al importante encuentro ante Ecuador por la tercera jornada de la #CopaAmérica2024, y respondió a los comentarios que realizó Christian Giménez🤝https://t.co/EurJnCOwou pic.twitter.com/0DDUyqVIQL — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2024

Jaime Lozano puso como titular a Santiago Giménez en los primeros dos partidos de México en el certamen continental, pero en ninguno de los dos completó los 90 minutos, pues ante Jamaica abandonó la cancha al minuto 68, mientras que contra Venezuela dejó el terreno de juego al 61'.

El único gol que lleva México en la Copa América 2024 lo marcó Gerardo Arteaga en la victoria por 1-0 sobre los Reggae Boyz en la primera fecha del Grupo B.

Lozano se juega gran parte de su continuidad ante Ecuador

La Selección Mexicana se juega ante Ecuador su destino en la Copa América 2024, pues la caída sufrida a manos de Venezuela a mitad de semana comprometió el boleto a la segunda fase del campeonato.

México está obligado a vencer al representativo sudamericano, al que un empate le basta para seguir adelante en el torneo debido a su mejor diferencia de goles, pues ambas selecciones cosechan tres unidades.

Una derrota y eliminación a manos de Ecuador también pondría en entredicho la continuidad de Jaime Lozano en el banquillo de México.

Jaime Lozano previo al amistoso entre México y Brasil antes del arranque de la Copa América 2024. Foto: AP

"Son decisiones que no me corresponden a mí, pero como técnico sabes que dependes mucho de los resultados. La decisión no es mía, yo tengo que tratar de sacar el mejor rendimiento de los jugadores y hacer bien las cosas", dijo al respecto el Jimmy Lozano en conferencia de prensa.

Jaime Lozano asumió el timón de la Selección Mexicana en junio del año pasado luego del cese del argentino Diego Cocca. El equipo azteca ganó la Copa Oro de su mano, pero después el desempeño y los resultados vinieron a menos.

EVG