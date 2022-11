Copa del Mundo Qatar 2022: Andrés Guardado no deja nada la suerte y sentencia a Arabia Saudita

La Selección Mexicana se encuentra en el último sitio del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 y sorpresivamente dependen de ellos mismos para acceder a los octavos de final de la magna cita, solamente deben vencer 4-0 a Arabia Saudita para no voltear a ver lo qué suceda en el Argentina vs Polonia.

México no ha anotado gol en el actual Mundial, pero ni eso le quita la esperanzas al combinado azteca. Andrés Guardado, símbolo de la Selección Nacional, dijo sobre el compromiso de mañana ante Los Hijos del desierto: "Somos capaces de ganar este partido y lo vamos a intentar hasta el final".

"Creemos en nuestras posibilidades y nos vamos a aferrar a ellas. Somos capaces de ganar este partido y lo vamos a intentar hasta el final".



🎙 @AGuardado18.#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 29, 2022

Con 36 años de edad el "Principito" vive su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022 y la experiencia le ayuda a entender que la presión que se vive es grande, pero que deben dejar de lado el partido que perdieron ante Argentina y concentrarse en su siguiente prueba.

Guardado dice que hay posibilidades de seguir vivos en el Mundial

"Estar aquí es presión grande, cuando se recibe un golpe hay que hacer duelo y limpiar la cabeza. Aún hay posibilidades de olvidar la derrota haciendo buen juego ahora ante Arabia", indicó el jugador de el Betis de España.

Guardado comentó que lo importante es ganar, no fijarse tanto en cuantos goles se hacen, simplemente salir y derrotar a Arabia: "Hay que ganar, lo del gol es para vender, puedes meter uno y pierdes por siete. A la afición, hay que demostrar, no con palabras, que nos apoyen y después juzguen lo del campo", señaló.

"De niño soñaba jugar una Copa del Mundo y ahora he estado en cinco. Me gustaría que al final el recuerdo sea algo que se consiguió como equipo en lugar de algo personal".



🎙 @AGuardado18.#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 29, 2022

Sobre su quinta Copa del Mundo, Andrés Guardado comentó que es un sueño y detalló cómo lo vive al interior del grupo de la Selección Mexicana: "Uno sueña vivir este tipo de momentos. Como grupo intentamos aislarnos de lo que hay alrededor, así es más fácil conseguir resultados", finalizó.

aar