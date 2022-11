Copa del Mundo Qatar 2022: Maluma y su duro mensaje, tras las críticas que recibió por ser cuestionado por la inauguración

Maluma, conocido cantante colombiano, mandó un fuerte mensaje en redes sociales tras su polémica entrevista previo al inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022.

En dicha entrevista el interprete de "Hawái" no soportó que le cuestionaran sobre su participación en el Mundial Qatar 2022 y la violación de los derechos humanos en la organización del país sede, por lo que abandonó el programa en vivo.

El periodista de la cadena israelí Kan le preguntó: “Shakira y Dua Lipa se negaron a ser parte de esta Copa Mundial por el mal historial de Qatar en cuanto a Derechos humanos y las personas se preguntan, Maluma ¿no tienes problema con la violación de derechos humanos en este país?”.

Maluma responde a la polémica del Mundial Qatar 2022 Foto: Captura de Pantalla.

“Sí, pero es algo que yo no puedo resolver. Yo sólo vine aquí a disfrutar la vida, a disfrutar el fútbol, la fiesta del fútbol. Eso no es algo con lo que yo me tenga que involucrar, estoy aquí disfrutando de mi música y de lo hermoso que es jugar fútbol”, respondió el cantante cafetero.

Maluma y su respuesta a la polémica por Qatar 2022

"Yo vine a celebrar la fiesta del futbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alergia a los rincones del mundo. Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo", escribió Maluma en su cuenta de Instagram.

Pero no quedó ahí, ya que el cantante mandó una indirecta a los artistas que rechazaron la invitación de asistir al Mundial Qatar 2022: "Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero".

Peligra la participación de Karim Benzema en Qatar 2022

Las lesiones siguen afectando a las selecciones que participarán en la Copa del Mundo Qatar 2022 y ahora le tocó a Francia, pues se reporta que el delantero Karim Benzema, del Real Madrid, es baja del conjunto galo.

De acuerdo con información del medio francés L'Équipe, Benzema, actual ganador del Balón de Oro, será baja en el compromiso ante Australia y peligra su participación en el Mundial Qatar 2022. "Karim Benzema baja ante Australia y muy incierto para lo que resta del Mundial", informó el diario galo.

Benzema se ausentó de los últimos compromisos del Real Madrid y se especulaba que lo hacía para prevenir una posible lesión a semanas de iniciar la justa, sin embargo, al parecer el ariete blue estaba mermado físicamente y lo ha resentido a su llegada a tierras árabes, aunque no en la misma zona.

El rotativo de Francia, uno de los medios deportivos con mayor prestigio, señala que Karim Benzema está "muscularmente afectado", específicamente en el cuádriceps izquierdo, de una "zona distinta a las molestias musculares que arrastraba desde hacía un mes".

