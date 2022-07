Sólo cuatro equipos se mantienen invictos en el Apertura 2022.

Este martes arranca la primera jornada doble del Apertura 2022 de la Liga MX, pues hay que recordar que este torneo será de cuatro meses, ya que los equipos necesitan dejar libres a los futbolistas que acudan al Mundial de Qatar 2022 y se pretende que estén concentrados por lo menos tres semanas.

A pesar de que el certamen aún es joven todavía hay equipos que no ganan y ya van cuatro fechas y hay otros qué todo lo contrario, no conocen la derrota hasta el momento, pero algo que llama la atención es que tampoco son los líderes del campeonato.

Puebla, Pachuca, León y Pumas son los clubes que se mantienen invictos en el campeonato y esperan en la Jornada 5 seguir con dicha virtud, pero sus partidos de media semana no son nada sencillos, pues La Franja choca contra el Monterrey, líder general; Pachuca visita al Necaxa, León, al Toluca (otro de los favoritos) y Pumas recibe al Mazatlán en el Olímpico Universitario, con la firme idea de que su flamante refuerzo, Dani Alves, tenga sus primeros minutos vestido de auriazul y sea recibido de la mejor manera por su afición.

Rayados se impuso en cancha ajena al golear al Querétaro en partido correspondiente de la Jornada 4 de la Liga MX. Tigres le pegó 2-0 al Atlas en el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX.

En un duelo abierto y de acciones ofensivas, Toluca y Santos se enfrentaron en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Ambos propusieron su mejor versión, pero fueron los escarlatas los que se llevaron los tres puntos, al imponerse por 2-1 en su recinto, con goles de Leo Fernández y Jordan Sierra; Hugo Rodríguez descontó para la visita.

El Puebla suma dos victorias y dos empates, al igual que los Tuzos del Pachuca, actuales subcampeones de la competencia; León y Pumas tienen solamente un triunfo, pero tres igualas.

Así como ya se mencionó a los equipos que se mantienen sin conocer la derrota en lo que va del Apertura 2022, también hay equipos que no pueden ganar en el campeonato mexicano y eso que ya casi va un cuarto del certamen.

Chivas, Mazatlán y Querétaro son las tres escuadras que no han tocado las mieles de la victoria, pero la que más preocupa sin duda es la sequía del Rebaño que como ya es costumbre al principio de cada torneo se presume que es un equipo formado para poder romper las malas rachas y al paso de los partidos no levanta.

Ahora con Ricardo Cadena el equipo sigue sin funcionar y la afición ya pide desesperadamente el cese del entrenador, pero a lo largo de los años pasan y pasan técnicos, pero ninguno encuentra la mejor versión de Chivas; solamente Matías Almeyda supo cómo hacer que el equipo funcionara y hasta levantara cinco trofeos.

Alves ya puede jugar

Esta todo listo para el debut de Dani Alves con los Pumas en la Liga MX, pues el crack brasileño recibió este lunes su visa de trabajo, por lo que no hay impedimento para que el ex del Barcelona se estrene como jugador azul y oro. Fue el club de la UNAM el que reveló una fotografía de Alves con el documento que le permite jugar profesionalmente en México y los aficionados felinos no tendrían que esperar mucho para ver al lateral enfundado en los colores del club, ya que el debut podría ser este miércoles.

“¡Todo listo para su debut con Pumas! Nuestro agradecimiento a todo el personal de la Embajada de México en Guatemala, en especial al cónsul Alejandro Martínez”, compartió la institución en Twitter.

La decisión sobre si Dani Alves tendrá minutos a media semana ante Mazatlán, en la Jornada 5 del Apertura 2022 de la Liga MX, la tiene el estratega Andrés Lillini. El timonel argentino contará por primera vez con el astro brasileño en la plantilla, aunque se desconoce si estará de inicio en el duelo ante los Cañoneros.

Lo que es un hecho es que la afición de los del Pedregal se dará cita en el Estadio Olímpico Universitario para la primera fecha doble del campeonato, pues la directiva a través de sus redes sociales pidió a sus seguidores que le dieran una cálida bienvenida al exjugador del Sevilla.

Dani Alves firmó el pasado sábado el contrato que lo liga con los Pumas y ese mismo día fue presentado ante los medios de comunicación en las instalaciones de Cantera, en donde, además, el seleccionado brasileño tuvo su primer entrenamiento junto con el resto de los futbolistas azul y oro.