Un aficionado de Boca Juniors no soportó la derrota de su equipo en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y se quitó la vida. La prensa en Argentina dio a conocer que un seguidor bostero de 23 años se suicidó luego del partido en Maracaná.

Diversos medios argentinos informaron que un joven llamado Marcelo Molares, que era policía en Buenos Aires, terminó con su vida ya que el equipo de sus amores no consiguió la séptima Libertadores de su historia.

El medio Crónica TV pudo entrevistar a la madre del joven y esta lo describió como "fanático de Boca". "Si perdía estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande Boca. Boca es una basura. Me lo mataron. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que me dé el pésame".

La familia encontró a Marcelo en su cama y contaron que el fan de Boca ya les había informado de su decisión, pero no lo tomaron en serio, pues pensaron que se trataba de un chiste.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia", agregaron.

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

Marcelo gana la Libertadores y entra en exclusivo grupo

Luego de 16 temporadas fuera de Brasil el lateral Marcelo regresó al Fluminense, su club de origen, y logró ganar la Copa Libertadores, entrando al selecto grupo de futbolistas que también conquistaron la Champions League.

Marcelo, quien en su paso por el Real Madrid ganó 25 títulos, se convirtió en el jugador 14 que consigue la Libertadores y la Liga de Campeones (ganó cinco entre 2014 y 2022 con los merengues).

El lateral comenzó como titular el partido en el Estadio Maracaná ante Boca Juniors, pero tuvo que salir de cambio al minuto 80 debido a una lesión, su lugar fue tomado por Diogo Barbosa.

Fluminense extendió la hegemonía de los clubes brasileños, que a través de Flamengo y Palmeiras habían obtenido las últimas cuatro ediciones del certamen de la Copa Libertadores.

