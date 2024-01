Detroit Lions vs Los Angeles Rams | Resumen y ganador del juego de comodines de los Playoffs de NFL

Tan solo faltan dos juegos para que se defina la Ronda Divisional de la NFL y este domingo se libraron dos batallas mas de la Ronda de Comodines, una de ellas fue en el Ford Field, en donde los Detroit Lions vencieron a los Los Angeles Rams por marcador de 24-23 para ganar en playoffs por primera vez desde 1991.

Los Lions se unieron a Kansas City Chiefs, Houston Texans y Green Bay como las escuadras que obtuvieron su boleto para la siguiente etapa. Los Packers sellaron su boleto temprano en la jornada tras vencer a Dallas Cowboys.

Este lunes Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills empiezan con las acciones y Philadelphia vs Tampa Bay por la noche terminan con la actividad de la Ronda de Comodines. El ganador de Eagles y Buccaneers se medirá ante los Lions.

El mariscal de campo Jared Goff, quien llevó a Detroit a su primer título divisional en más de 30 años, tenía otra gran marca que romper y era la de comandar a los Lions a su primera victoria en playoffs desde 1991.

Con la quinta mejor ofensiva de la NFL los Lions pudieron terminar con los 32 años sin ganar un duelo de postemporada y ahora esperan rival para seguir en búsqueda del Super Bowl.

