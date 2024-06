Dinamarca vs Serbia | Resumen, goles y ganador del partido de la Eurocopa 2024

La Selección de Dinamarca se clasificó a los octavos de final de la Eurocopa 2024 como segundo lugar del Grupo C, luego de empatar 0-0 con su similar de Serbia, que se marcha eliminada sin ganar un solo cotejo.

Al cuadro serbio se le anuló un gol que pudo haber puesto de cabeza el sector, pues se estaría metiendo en la fase final del Campeonato Europeo. La anotación que no subió al marcador pareció no afectarlos mucho, pues no se les vio desconcentrados en el resto del duelo.

La Selección de Serbia llegó el tercer duelo de la fase de grupos con la necesidad de la victoria, pues en su debut perdió ante Inglaterra y empató ante Eslovenia. De otro lado, Dinamarca llegaba con dos empates seguidos tras igualar 1-1 con Inglaterra y con Eslovenia.

Tanto serbios como daneses se presentaron al último duelo de la primera ronda de la Eurocopa 2024 con esperanzas de meterse a los octavos de final, pero necesitaban ganar sumas tres unidades y esperar que los eslovenos no sumaran ante los ingleses.

Inglaterra supera a Dinamarca en el Grupo C de la Euro

Aunque de manera deslucida, la Selección de Inglaterra estará en los octavos de final de la Eurocopa 2024 como primer lugar del Grupo C, esto luego de empatar 0-0 con Eslovenia.

Al medio tiempo Inglaterra daba sensaciones de mayor peligro. Incluso se les anuló un gol, pero los delanteros británicos se mantuvieron igual de erráticos frente al arco que en los partidos previos del Campeonato Europeo.

El cuadro de la Rosa tuvo el control del balón, con muchas posesiones largas, pero abusando de los pases horizontales, dejando de lado la verticalidad que podrían aprovechar con sus jugadores de banda.

Aunque Inglaterra tiene a muchos jugadores que son estrellas y marcan diferencia en su club, son incapaces de replicar el mismo nivel en el combinado nacional. Elementos como Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden y Bukayo Saka siguen sin pesar con la casaca inglesa.

Para la segunda mitad la tónica del partido fue la misma, pues el cuadro que comanda Gareth Southgate siguió dominando el control del esférico, pero sus aproximaciones no ponían en verdadero peligro la cabaña eslovena.

Harry Kane, el goleador del Bayern Múnich, se empezó a botar más del área para buscar más asociaciones con sus compañeros y dejar espacio para que Bellingham, campeón de la Champions League con el Real Madrid, llegara desde segunda línea y buscara terminar las jugadas.

