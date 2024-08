Diosdado y Jiménez, el dúo dorado que busca presea en nado artístico

La disciplina combina gracia, elegancia con la fuerza y resistencia, tiene sus orígenes en el siglo XX y el primer registro de competición fue en 1891 en Berlín, Alemania. El deporte consiste en nadadoras que realizan una serie de acrobacias acuáticas al ritmo de la música, ya sea en so litario, dúos, equipos o combinados. En cuanto a la participación de México en la natación artística, no lo hacía desde Atlanta 1996. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de París 2024, nuestra nación ya hizo su presencia quedando en séptimo lugar en la categoría de equipos y ahora el próximo 9 de agosto la pareja conformada por Joana Jiménez Juárez y Nuria Diosdado García, dos de las mejores nadadoras artísticas del país, se preparan para representar a la nación azteca en la competición más importante del deporte. Con meses de arduo entrenamiento y dedicación, las dos buscan dejar huella en la historia del nado sincronizado, llevar a México a lo más alto del podio. ¿Podrán lograrlo? La expectación es alta y la emoción es palpable. ¡La aventura olímpica de Joana y Nuria todavía no termina!

Gráficos: Julio Loyola y Roberto Alvarado.

Diosdado y Jiménez

