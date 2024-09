Edgar Berlanga afirma que no hubo perdedor entre el 'Canelo' y él y reveló lo que le dijo el mexicano

Dos semanas después de sus derrota contra el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga aseguró que el pasado 14 de septiembre sacó lo mejor del tapatío, por lo que atrevió a decir que en Las Vegas ninguno de los dos perdió.

"Yo saqué lo mejor del Canelo, y peleé contra la mejor versión de Canelo. Por eso me dio tanto respeto al final de la pelea, que me agarró y me abrazó y me dijo que yo sería campeón mundial y súper estrella", aseveró The Chosen One en charla con Sway's Universe, plática en la que compartió lo que le dijo Álvarez Barragán tras finalizar el combate.

Edgar Berlanga también mandó un contundente mensaje a los aficionados que dudaban que la T-Mobile Arena tuviera buena afluencia por haber sido elegido él como el rival del 'Canelo', pues considera que estuvo a la altura del evento.

"La arena se llenó. Mucha gente dudaba de mí, decían que la pelea no iba a vender, que no iba a vender Pagos por Evento, hicimos historia ese día. No hubo perdedor esa noche, sino que hubo dos ganadores", subrayó el pugilista boricua.

La derrota a manos de Saúl Álvarez fue la primera en la carrera de The Chosen One, quien llegó al pleito ante el de Guadalajara con récord invicto de 22 triunfos.

Berlanga reconoce que 'Canelo' es su ídolo

En los días previos a la pelea, Edgar Berlanga lanzó provocaciones al 'Canelo' Álvarez, pues prometió que vencería al jalisciense por nocaut en el sexto round.

En la entrevista que concedió a Sway's Universe, el púgil puertorriqueño señaló que su actitud con el mexicano antes del combate fue con el fin de no verse accesible, pues confesó que Álvarez Barragán es su ídolo y se lo hizo saber al finalizar la pelea en la T-Mobile Arena.

"La gente no lo entiende, pero en la promoción para la pelea yo no podía decirle que era mi ídolo, porque habría sonado cursi o blando. Así que me lo tuve que guardar, y decírselo después de la pelea. Es alguien a quien admiré por años", profundizó The Chosen One.

¿Cuánto ganó Berlanga por su pelea contra 'Canelo'?

A pesar de su tropiezo a manos del 'Canelo' Álvarez, Edgar Berlanga se llevó una buena cantidad de dinero por subirse al ring el pasado 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Aunque la cifra exacta no se ha dado a conocer, se estima que el puertorriqueño ganó alrededor de 17 millones de dólares sólo por su participación en esta contienda. Esta cantidad podría elevarse hasta unos 30 millones si se incluye la parte correspondiente de las entradas vendidas y el pago por evento (PPV).

The Sporting News informa que la bolsa más grande que Berlanga había obtenido en sus 22 peleas anteriores fue durante su enfrentamiento contra Jason Quigley en el 2023, en el que ganó 600 mil dólares.

EVG