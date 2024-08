Efraín Juárez involucra a sus hijos en la contratación con Atlético Nacional; "los dejé llorando" (VIDEO)

El mexicano Efraín Juárez, conocido por su paso por clubes como América, Monterrey y Pumas, ha sido presentado oficialmente como el nuevo director técnico del Atlético Nacional, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Durante su presentación ante los medios, Juárez dejó en claro que no llega a Colombia para pasar el tiempo, sino con la firme convicción de hacer historia y liderar un proyecto ambicioso.

En su primer discurso como estratega del Atlético Nacional, Juárez subrayó que, aunque esta será su primera experiencia liderando un proyecto de tal magnitud, no es un desconocido en el mundo del futbol.

"Nací en un vestidor, sé lo que necesita el jugador, sé lo que necesita el hincha. He pasado por los mejores clubes del continente, América, Monterrey, Pumas y Atlético Nacional no es ajeno a esta élite. Aquí no hay tiempo para excusas, es un equipo que te exige desde el día uno, y para mí, eso es un reto importante que me llena de ilusión y vida", añadió el técnico mexicano.

Juárez quiere demostrar su calidad como DT

Juárez enfatizó su compromiso al señalar que no dejó a su familia a más de 12 mil kilómetros de distancia para tomar el cargo a la ligera.

"No vengo aquí a pasar el tiempo, créanme. No dejé a mis hijos llorando para ver qué pasaba aquí. Vengo con la ilusión de dejar huella", declaró Juárez, mostrando su determinación para enfrentar los desafíos que conlleva dirigir a uno de los clubes más exigentes de Sudamérica.

El técnico mexicano ya ha dirigido su primera práctica con el Atlético Nacional, aunque no todos los aficionados colombianos han recibido su nombramiento con entusiasmo.

Algunos sectores de la afición han expresado dudas sobre su capacidad para manejar un equipo de la talla del Atlético Nacional, considerando su inexperiencia en la dirección técnica a este nivel.

Efraín Juárez quiere dejar a un lado las críticas

Sin embargo, Juárez se muestra imperturbable ante las críticas, destacando que entiende las exigencias del club y que está preparado para enfrentarlas.

"Atlético Nacional necesita un hombre que lidere el proyecto con mucha energía, mucha intensidad, y que recuerden los hinchas que vamos a darle muchas alegrías", señaló.

La llegada de Efraín Juárez a Atlético Nacional marca un nuevo capítulo tanto para el técnico como para el club.

Su discurso firme y su experiencia como jugador en algunos de los equipos más grandes de México le dan un respaldo sólido, pero será su desempeño en el campo lo que definirá si puede cumplir con las altas expectativas de una de las aficiones más apasionadas del futbol sudamericano.

Con un enfoque claro en liderar y dejar una huella, Juárez promete no ser un improvisado y está decidido a demostrar que su nombramiento no es solo una apuesta, sino una decisión fundamentada en su conocimiento y pasión por el futbol.

daho