Eurocopa 2024: Estos son los clasificados al torneo hasta el momento

La Eurocopa 2024 ya tiene a 21 de 24 selecciones clasificadas al torneo que se realizará el próximo año en Alemania. El certamen continental de la UEFA contará con el campeón defensor Italia, además de grandes conjuntos como España, Francia, Portugal y la anfitriona.

El conjunto italiano llegará comandado por Luciano Spalletti, que buscará llevar a la Azzurra hasta la final en Berlín, pero no será nada fácil, pues hay una larga lista de candidatos que quieren destronar a los monarcas, entre ellos el cuadro inglés que sucumbió en la final pasada en casa.

Este martes se llenaron los cupos directos a la Eurocopa 2024, siendo Croacia el último cuadro nacional que selló su pasaje al certamen y lo hizo en urgencia, pues no le valía más que la victoria ante Armenia.

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023

Comandados por Luka Modric los croatas ganaron 1-0 y aseguraron su clasificación al quedar en segundo lugar del Grupo D, detrás de Turquía, que avanzó al Campeonato Europeo del año próximo como primer lugar de su sector.

La Clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 tiene 10 grupos y avanzan los primeros 10 de casa sector, además del anfitrión Alemania que automáticamente está dentro del certamen y es una de la seis cabezas de serie.

El sorteo para la Euro se realizará el 2 de diciembre y las cabezas de grupos son Alemania, Portugal, Francia, España, Inglaterra y Bélgica. El repechaje se jugará el 21 y 26 de marzo, en semifinales y final a partido únicos, con los ganadores asegurando su boleto al torneo.

En el Bombo 1 de la Eurocopa 2024 se encuentran las cabezas de serie y en el Bombo 2 están Hungría, Dinamarca, Albania, Austria, Turquía y Rumania. El Bombo 3 lo conforman Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos, Croacia. Finalmente Serbia, Italia, Suiza y tres selecciones del repechaje se ubican en el Bombo 4.

En las vías de la reclasificación se verán las caras Polonia vs Estonia, Gales vs Finlandia y Ucrania vs Islandia, todos en el Camino Liga A (una de las tres que se decidirá por sorteo previo).

En el Camino B se ubican Bosnia, Israel y Finlandia/Ucrania/Islandia (las dos restantes que no hayan ido a la Ruta A). Finalmente en la Ruta C están Grecia, Georgia, Kazajistán y Luxemburgo

Clasificados a la Eurocopa 2024

Alemania

Portugal

Francia

España

Inglaterra

Bélgica

Turquía

Albania

Hungría

Dinamarca

Rumanía

Eslovaquia

Suiza

Eslovenia

Serbia

Austria

República Checa

Croacia

Italia

Países Bajos

Escocia

