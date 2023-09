F1: Checo Pérez choca a Alex Albon y protagonizan el momento más polémico del GP de Singapur (VIDEO)

Checo Pérez y Alex Albon protagonizaron el momento más polémico del Gran Premio de Singapur de F1. El piloto mexicano de Red Bull y el inglés de Williams tuvieron un contacto en el Circuito Urbano Marina Bay, el cual está siendo investigado por los comisarios de la carera.

El octavo lugar de Checo Pérez en el GP de Singapur peligra, ya que en la parte final de la carrera el mexicano tocó a Albon, lo que provocó que el monoplaza del británico se descontrolara un poco, acción que anotada por los oficiales y que después se anunció sería una investigación oficial.

Pérez Mendoza corre riesgo de ser sancionado y perder lugares, aunque la resolución oficial no se ha revelado. Ambos pilotos tendrán que ir con los comisarios a explicar lo que pasó, pero antes, el volante tapatío explicó lo sucedido ante los medios.

"En el VSC, Alex prácticamente estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, no gané nada. En el incidente con Alex en la curva 13 yo me tiré por dentro, tenía la curva, me vio un poco tarde, ya cuando me vio creo que hubo un contacto", dijo Checo.

Sancionable la maniobra de Checo en contra de Albon #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ijIoC5qpSO — Racing Team (@RacingTeamMx) September 17, 2023

TE PUEDE INTERESAR Checo Pérez : Así va el mexicano en el Campeonato de Pilotos de F1 tras el Gran Premio de Singapur

Checo Pérez alcanzó los 250 Grandes Premios de F1

Checo Pérez alcanzó los 250 Grandes Premios de Fórmula 1 en el GP de Singapur, lo que convirtió al mexicano en el onceavo piloto con más carreras disputadas en el serial, sin embargo, no hubo festejo, ya que conductor azteca terminó en el octavo puesto.

Los 250 Grandes Premios de Checo lo ponen tan solo por debajo de Giarno Trulli, quien se ubica en el décimo lugar de pilotos con más carreras comenzadas con 252, marca que el tapatío superará en un par de semanas, en el Circuito de las Américas, en el GP de Estados Unidos.

La largada del Gran Premio de Singapur de F1 Foto: AP

Si no pasa nada fuera de lo previsto y Checo Pérez puede correr en las fechas restantes, estaría colocándose como el noveno piloto en la historia con más GP’s corridos con 257, superando a Riccardo Patrese.

Fernando Alonso, español bicampeón de F1, es el piloto con más carreras en el Gran Circo con 371 carreras y sumando, pues sigue en activo. Le siguen Kimi Raikkonen (350) y Lewis Hamilton (325), quien también se mantiene corriendo en las pistas.

La próxima cita de la Temporada 2023 de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka, en donde Checo Pérez y Red Bull buscarán retomar el camino del podio.

aar