F1 | Checo Pérez es condenado por un exdirigente de la FIA; augura lo peor para el mexicano

El piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio Pérez, atraviesa por críticas debido a sus últimas participaciones en la máxima categoría del automovilismo, pues al no completar las dos recientes carreras, apenas suma cuatro puntos.

Puesto que el abandono prematuro no le ha permitido conseguir ni un punto, Checo cayó del segundo al quinto lugar en la tabla de pilotos. Mientras tanto, su compañero de equipo, Max Verstappen, continúa siendo la principal esperanza del equipo austriaco en su búsqueda por el campeonato de constructores.

Kees van de Grint, exvicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) , expresó sus reservas sobre el actual desempeño de Checo Pérez. En declaraciones al portal Racingnews, externó su preocupación por el rendimiento del tapatío, aunque reconoció que su capacidad va más allá de los resultados recientes.

"Está claro que Pérez está atravesando un bache. No lo está haciendo bien en este momento, eso está claro, pero tampoco es un reflejo de cómo es como piloto. Puede hacerlo mejor", comentó Van de Grint.

Checo Pérez enfrenta múltiples críticas por su bajo rendimiento Foto: Reuters

Checo Pérez sin posibilidades de ganar el campeonato

Sin embargo, el especialista también señaló que las posibilidades del mexicano de competir por el campeonato mundial son limitadas, especialmente con el dominio del neerlandés en Red Bull.

No creo que Pérez sea un mal piloto, pero no va a ser campeón del mundo. Eso también puede quedar claro, siempre y cuando Max Verstappen conduzca ahí Van de Grint / Racingnews

Las críticas hacia el mexicano se intensificaron luego de que Van de Grint lo identificara como el punto débil de Red Bull en entrevista con Planet F1, pues consideró que en Ferrari y McLaren ambos pilotos sumaban al equipo.

Kees van de Grint admitió las dificultades del RB20

Kees van de Grint, dio una perspectiva distinta y detallada sobre las dificultades que enfrenta el piloto mexicano en el equipo austriaco, tanto con las modificaciones del RB20, como tener de compañero al tricampeón, Max Verstappen.

"Red Bull tampoco es el coche más fácil. No puedo juzgar si es un coche bueno o malo, pero no es el coche más fácil. Y Pérez tiene un poco más de problemas con eso, pero creo que estará bien", aclaró el ingeniero sobre las complejidades técnicas y personales que influyen en el desempeño de cada piloto.

Pérez es un buen piloto, pero Verstappen es mejor. Tiene más talento y eso se hace más Kees van de Grint

La comparación entre ambos pilotos se reflejó en el reciente Gran Premio de Canadá, donde Verstappen logró un rendimiento superior. Aunque, Van de Grint también reconoció aspectos positivos en la decisión de Red Bull de renovar el contrato del subcampeón por dos años más.

"Checo Pérez no es tan malo que el jefe de Red Bull, Chris Horner, no tuvo dudas en renovar el contrato. Horner habrá sopesado una serie de otros factores detrás de escena. Esto es mala suerte y da que pensar, pero Pérez no es tan malo", cerró el experto y analista de automovilismo.

