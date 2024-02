F1 | Checo Pérez por fin habla de su futuro en Red Bull y deja muchas dudas

Este fin de semana comienza en Baréin la temporada de Fórmula 1 (F1), la cuarta del mexicano Sergio Checo Pérez en las filas de Red Bull y a la que se presenta con grandes objetivos después del histórico subcampeonato obtenido el año pasado.

Consciente del nivel que mostró en el 2023, volante tapatío se mostró convencido de que si se ubica en los primeros puestos a lo largo del campeonato, la escudería austriaca extenderá su vínculo con él.

Checo Pérez está confiado en permanecer por mucho tiempo más en Red Bull. Foto: X de Checo Pérez @SChecoPerez

"En Red Bull quieren que rinda a mi mejor nivel y si lo hago , estoy seguro de que van a querer que me quede. Tenemos buenos años por delante, quizá no muchos, pero sí varios. Si cumplo en la pista, será fácil para mi representante", declaró Checo Pérez en el podcast Beyond The Grid de Fórmula 1.

El contrato del mexicano con Red Bull culmina al finalizar la campaña de este 2024, por lo que en los últimos meses se han disparado los rumores que indican que Pérez Mendoza no seguirá con el equipo austriaco.

Con el paso de los años te agobia menos. Cuando eres joven te preocupa más, piensas que la Fórmula 1 es demasiado grande, pero cuando llegas y ya estás aquí, es sólo un deporte

Checo Pérez

En el mismo tenor, el conductor jalisciense reconoció que su objetivo es pelear codo a codo con su coequipero Max Verstappen, de quien reconoció su nivel, pero al mismo tiempo manifestó su confianza en sí mismo para darle batalla de principio a fin al neerlandés.

“Es muy difícil ganarle, pero vamos a intentarlo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada muy igualado y veremos qué pasa este año, el pasado fue muy difícil, sobre todo cuando tu compañero de equipo dominara todo el tiempo y tú no puedes sacar el máximo partido al coche; no es una situación fácil, pero tienes que ser fuerte mentalmente y hacer lo mejor posible”, profundizó Checo Pérez.

Checo Pérez reconoce su anhelo por ganar GP de México

Al margen de lo importante y trascendente que sería convertirse en campeón de F1, para Checo Pérez hay un sueño más grande que ése, el cual es ganar el Gran Premio de la Ciudad de México.

El año pasado, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, abandonó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando recién comenzaba la misma por un choque en la primera curva.

“Sería un gran sueño ganar en casa delante de mi afición. He ganado grandes carreras, históricas, pero una que deseo es en México; es algo mucho más especial que cualquier otra cosa”, aceptó Checo Pérez acerca de su deseo por ganar un Gran Premio en México.

Los mejores resultados que el tapatío ha conseguido en la capital del país son los terceros lugares en las temporadas del 2021 y el 2022. En ambas ocasiones terminó atrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

EVG