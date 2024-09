F1: Checo Pérez se sincera y habla sobre la fecha de su retiro: "sé que me acerco al final"

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez no está teniendo la mejor de las temporadas en la Fórmula 1, pues su rendimiento ha dejado mucho que desear, lo que ha generado rumores sobre su continuidad en Red Bull y en la máxima categoría del deporte motor.

A esto ahora se suma que Checo Pérez habló sobre su retiro de las pistas, pues en charla con The Times señaló que está consciente que el final de su carrera se acerca, aunque dejó en claro que se encuentra enfocado en Red Bull.

"Sé que me acerco al final de mi carrera. Llegará un momento, no sé cuándo, en que tendré que decidir y pensar en mi familia, pero aún no sé cuándo será", dijo Checo, quien agregó: "He luchado toda mi vida para terminar aquí. Es un equipo que me lo ha dado todo. Quiero devolverles todo eso que he recibido antes de dejar la F1. Ojalá podamos ganar algunos campeonatos más".

Checo Pérez recibió una crítica de Helmut Marko luego de su octavo lugar en el Gran Premio de Italia de F1. Foto: Reuters

El volante tapatío aprovechó para disipar un poco los rumores que lo ponen fuera de Red Bull, pues se ha manejado información que pone a Checo Pérez fuera de la escudería austriaca y hasta se han dado nombres de conductores que podrían suplirlo.

"Nunca ha estado en duda mi posición dentro de Red Bull. Para nosotros lo principal es concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho trabajo por delante. (Tienes que) darlo todo por tu equipo, porque al final del día son ellos los que creen en ti y los que te apoyan. Yo daré todo por mi equipo", apuntó.

Helmut Marko vuelve a la carga contra Checo Pérez

El octavo lugar en el Gran Premio de Italia el pasado fin de semana alargó la racha de carreras en la temporada de Fórmula 1 (F1) sin que el mexicano Sergio Checo Pérez se suba al podio, lo que derivó en una nueva crítica de Helmut Marko, asesor de Red Bull, contra el piloto tapatío.

El exvolante austriaco aseguró que el nacido en Guadalajara, Jalisco, no es un mal corredor, aunque sí más lento que de costumbre, al tiempo que dejó en claro que la prioridad en la recta final de la campaña es que Max Verstappen gane por cuarto año consecutivo el campeonato de pilotos.

"Checo no es malo, sólo es más lento, pero la prioridad es, por supuesto, que Max gane el campeonato de pilotos", declaró Helmut Marko en charla con el medio austriaco OE24.

aar