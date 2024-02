F1: Mercedes ya tiene al reemplazo de Lewis Hamilton; es un hombre de toda la confianza de Toto Wolff

Lewis Hamilton sacudió a toda la Fórmula 1 tras anunciar que se unirá a Ferrari en 2024, lo que significa que dejará de ser piloto de Mercedes, equipo que ya piensa en el próximo año y que ya tiene al reemplazo del siete veces campeón mundial del serial.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ofreció una conferencia de prensa en donde destacó el hecho que le sorprende el momento en que se reveló la salida del inglés, al tiempo que señala que le reestructura en la escudería girará en torno a George Russell.

Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes para la Temporada 2024 de la F1. Foto: Twitter @PET_Motorsports

“Tener a George es fantástico para el equipo. La decisión para el segundo asiento es más fácil. No he reflexionado con el equipo si queremos a un ‘rookie’ o alguien muy experimentado porque aún no sé qué es mejor para nosotros. Si me dices hace dos días que Lewis se va a Ferrari, no habría pensado que es posible, así que las cosas cambian rápido. Quién sabe lo que sucede en el mercado de pilotos, puede ser inesperado”, comentó.

Con 25 años de edad, Russell se perfila para ser el piloto principal de Mercedes y tomar el puesto de Hamilton como estandarte de Las Flechas Plateadas, por lo que el nuevo piloto que llegue a la estructura será el segundo detrás del joven británico.

"No se habla mucho de George, que tiene potencial para ser el nuevo gran piloto de la parrilla, es de la generación de Lando (Norris) y Leclerc y no puedo querer a un nuevo líder cuando Lewis se va. Tenemos que tomar la mejor decisión posible para el segundo piloto, el segundo coche", dijo el jefe de Mercedes en conferencia virtual tras el anuncio de Hamilton a Ferrari.

Mercedes fue dominador de la F1 durante varios años con Hamilton como su volante principal, pues en temporadas recientes el control pasó a ser de Red Bull y con la salida de Lewis el siguiente año puede que la campaña entrante sea turbulenta para el equipo.

“Nuestro objetivo ahora es 2024. Tenemos dos pilotos excelentes, Lewis en su último año con Mercedes y George, con ganas de volver al coche y rendir. Hay que llevar a la pista un coche con más ritmo que los anteriores. Será difícil competir contra Red Bull y los demás", agregó.

Aunque Toto Wolff dijo que Russell será el nuevo número 1 de Mercedes, también indicó que puede que sea el "momento para hacer algo valiente" y tener otro tipo de movimientos.

"Se firmaron contratos interesantes la semana pasada que podrían haber sido interesantes para nosotros, pero los tiempos son así. Los cambios me gustan, te dan oportunidades. Como cuando se fue Nico (Rosberg) de un momento a otro, estoy deseando tomar la decisión adecuada para el año que viene. Quizás es un buen momento para hacer algo valiente”, apuntó.

aar