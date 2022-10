F1 | VIDEO: ¡Increíble! Checo Pérez conduce en el Autódromo Hermanos Rodríguez con los ojos cerrados

El gran momento que vive Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 (F1) es muy evidente, lo cual tratará de corroborar el fin de semana con un gran resultado en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), sede del Gran Premio de México.

Este miércoles, durante la presentación del casco que lucirá para esta carrera, el piloto de la escudería Red Bull se dio el tiempo para mostrar sus habilidades en el volante al simular conducir con los ojos cerrados en el AHR, guiándose solamente por el sonido de su monoplaza y los cambios de velocidad.

Durante esta dinámica, llamó la atención lo bien que Checo Pérez conoce el trazado de la pista capitalina, pues sabe de memoria donde están las vueltas.

El año pasado, el volante tapatío se subió al podio en el Gran Premio de México de F1 al acabar en la tercera posición, solamente abajo de su coequipero Max Verstappen y del británico Lewis Hamilton.

En lo que va de la actual temporada, Checo Pérez cosecha nueve podios, por lo que este fin de semana frente a la afición mexicana buscará el décimo.

Checo Pérez, en desacuerdo con Max Verstappen

Este fin de semana se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) y se espera que el tapatío Sergio Checo Pérez tenga una buena actuación, pues él mismo señaló que la victoria "es posible", aunque eso sí, aseguró que no necesita que Max Verstappen le regale nada.

El volante neerlandés ya es campeón del mundo de F1, por lo que no es descabellado que Red Bull vuelque su apoyo hacia Checo Pérez y que así gane la carrera como local, pero sin especular, el corredor mexicano sentenció que no piensa en esa posible ayuda.

"No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria", señaló Checo Pérez en entrevista para ESPN.

