Valor de Florian Thauvin cae 50 por ciento desde su llegada a Tigres

Hace medio año, el francés Florian Thauvin llegó a la Liga MX como flamante refuerzo de Tigres y valuado en 30 millones de dólares. Un torneo después, el oriundo de Orleans, Centro-Valle de Loira, sufrió un descenso del 50 por ciento, pues ahora está tasado en 15.8 millones de billetes verdes.

En el Grita México Apertura 2021, el exfutbolista del Olympique de Marsella registró dos goles, una asistencia, una amonestación, una expulsión y 454 minutos en 10 compromisos con la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Las víctimas del galo fueron Querétaro y León en la Jornada 5 y en la semifinal de ida. Lo más cerca que estuvo de disputar los 90 minutos de un duelo fue en el empate 2-2 en la Fecha 8 contra los Esmeraldas, en el que disputó 85’.

A pesar de este descenso en su valor de mercado, el sitio especializado Transfermarkt lo tiene ubicado como el jugador más costoso de la Primera División del balompié nacional, siendo Luis Romo y Carlos Rodríguez los que le siguen en la lista con 11.29 millones de dólares cada uno.

Klinsfrau, analista de valor de mercado en el portal alemán, considera que además de la poca actividad que tuvo en su primer semestre en México, otro factor que influyó para esta baja fue su floja participación con Les Bleus en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en los que los europeos fueron eliminados en la fase de grupos.

Gráfico

“Tigres fichó a Thauvin como su gran estrella y no hay duda de su calidad. Sin embargo, aún no logra adaptarse al futbol mexicano y no ha mostrado el nivel correspondiente a la gran inversión que se ha hecho en él con un salario notable, aunado a unos decepcionantes Juegos Olímpicos en Tokio”, comentó.

En su campaña de debut con los felinos, Thauvin y compañía se quedaron a un paso de llegar a la final contra los rojinegros del Atlas, pero quedaron eliminados a manos del León por posición en la tabla, pues el marcador global fue de 3-3, imponiéndose ambos clubes 2-1 en sus respectivos estadios.

En su última temporada con el cuadro marsellés, la 2020-2021, Thauvin acumuló ocho dianas y 10 asistencias en 45 cotejos, 36 de los cuales fueron en la Ligue 1, además de seis en la Liga de Campeones de Europa.

Los otros conjuntos en los que ha estado el campeón mundial con Francia en Rusia 2018 son Grenoble Foot 38, con el que debutó profesionalmente en 2011, y Bastia, donde permaneció de 2011 a 2013.

En el Clausura 2022, el jugador de 28 años está llamado a convertirse en uno de los jugadores protagonistas del equipo dirigido por Miguel Herrera, como lo ha hecho su compatriota André-Pierre Gignac desde su llegada a la entidad norteña a mediados de 2015.

Los felinos son el segundo club del extranjero en el que Florian ha jugado, pues en el ciclo 2015-2016 tuvo una breve aventura en la Premier League de Inglaterra con el Newcastle United.

El segundo futbolista más valioso de Tigres es el uruguayo Nicolás López, quien milita en Tigres desde 2020. Con los de la UANL, el atacante originario de Montevideo suma 21 anotaciones y seis pases para gol en 50 partidos.

El cuadro regiomontano registra hasta el momento siete contagiados de Covid-19, por lo que está en duda si debutará en el Clausura 2022 el próximo domingo como visitante contra Santos o si se reprogramará dicho compromiso.

Su debut como local está programado para el 15 de enero, cuando reciba en la cancha del Estadio Universitario al Puebla en actividad de la segunda jornada del campeonato que se pone en marcha mañana en San Luis.