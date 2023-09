FMF reconoce culpa, pero Chivas sí pierde en cancha

Después de la polémica que se generó por la alineación indebida de Joaquín Esquivel, del Mazatlán, en el duelo contra Chivas, la FMF emitió un comunicado para dar su veredicto al respecto.

El organismo lanzó un comunicado en el que reconoció un error respecto a la situación de Esquivel, quien observó en el banquillo de suplentes el partido celebrado en el Estadio AKRON, mismo que atribuyó a una falla en el sistema por no contar las tarjetas mostradas a lo largo del certamen con los dos clubes en los que ha estado el originario de Zacatecas, quien en las primeras jornadas formó parte del Necaxa.

“Existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones”, consignó la FMF en su comunicado.

En el mismo mensaje, el organismo indicó que realizará los ajustes pertinentes para que no vuelvan a ocurrir este tipo de errores, al tiempo que anunció la suspensión de un juego para Esquivel.

“En esa tesitura, se informa que se harán los ajustes correspondientes a nuestros sistemas y la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, quien no podrá alinear en el siguiente encuentro”, concluye el mensaje.