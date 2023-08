Fórmula 1: Checo Pérez no es favorecido por Red Bull; jefe de Ferrari hace fuertes confesiones

Este fin de semana regresa la actividad de la Fórmula 1 (F1) con el Gran Premio de Países Bajos, carrera en la que Checo Pérez buscará retomar el gran comienzo de año, aunque una declaraciones en Ferrari podrían afectar el desempeño del mexicano.

Desde que Checo llegó a Red Bull se habla que hay predilección en el equipo por Max Verstappen y una fuerte confesión de Frederic Vasseur, director de Ferrari, indica que esto es cierto.

Vasseur tomó la dirección de Ferrari a principios de año y se reencontró con Charles Leclerc, con quien trabajó en GP3, por lo que se ha rumorado que el piloto monegasco tiene un trato preferencial en el Cavallino Rampante. El dirigente del equipo italiano comentó que esto falso, que en Ferrari no se favorece a ningún piloto, pero en Red Bull sí pasa y el Verstappen el que tiene consideraciones.

Checo Pérez tiene opciones para cuando termine su contrato de F1 Foto: Sergio Pérez / Twitter

"Mi enfoque siempre ha sido brindar el mismo apoyo a ambos pilotos, y no tengo intenciones de cambiarlo. La mayoría de los equipos operan de esta manera, a excepción de Red Bull con Verstappen y Pérez", dijo el directivo de Ferrari.

Frederic Vasseur aseguró que en gran parte de los equipo de la Fórmula 1 los pilotos reciben el mismo trato, recordando que hay dos conductores principales por escudería. No obstante, en Red Bull Racing es claro que prefieren a Max Verstappen y el mexicano Pérez Mendoza es el relegado.

Verstappen le da la mano a Checo Pérez (izq.) después de ganar la carrera. Foto: Reuters

"Nunca dije ni haría lo que se me atribuye (beneficiar a Leclerc). Creo que para aspirar al título de pilotos, en ciertos momentos de la temporada, es necesario favorecer a quienes tienen mejores posiciones en la clasificación. Sin embargo, en la actualidad no estamos en esa situación. No asumas que Charles es el número uno; esa no es la realidad", afirmó.

No es la primera vez que en la Fórmula 1 se hable del rol de Checo Pérez en Red Bull, pues expertos y aficionados consideran que el tapatío es visto como un simple escudero de Max Verstappen, incluso el asesor de los toros energéticos, Helmut Marko, ha dicho que el tricolor no tiene lo necesario para competir con el neerlandés.

Verstappen, en la mira de la justicia por ir a máxima velocidad

El piloto neerlandés Max Verstappen vive momentos de mucha incertidumbre, pues podría ser procesado por las autoridades, debido a que durante la pausa de la la Fórmula 1 manejó un carro deportivo a máxima velocidad, poniendo en riesgo la vida de las personas.

El campeón del mundo de la F1 se encuentra de vacaciones y en horas recientes se viralizó un video donde conduce un Aston Martin Valkyrie, de casi 3 millones de dólares (2.7 millones de euros).

Mad Max habría hecho varias infracciones, como manejar a exceso de velocidad, circular por el carril izquierdo y llevar casco, aunque no hay un registro claro de la velocidad a la que estaba manejando, por lo que podría evadir con facilidad cualquier posible castigo.

Tal parece que el conductor de Red Bull no aguanta las ganas de regresar a las pistas y cada vez falta menos, pues el Gran Circo regresa a la actividad el próximo domingo 27 de julio con el Gran Premio de Países Bajos.

