FOTOS: Las hermosas chicas del ring de UFC dejan paralizadas las playas de México con su última visita

Las hermosas chicas del ring de la UFC, la empresa más importante de artes marciales mixtas del país, visitaron las playas de México y paralizaron a los aficionados del deporte con sus fotos.

Brookliyn Wren, Arianny Celeste y Brittney Palmer impresionaron a las redes sociales con las postales de sus merecidas vacaciones, luego que la compañía celebró UFC 286 en Londres, Inglaterra, en donde en la pelea estelar Leon Edwards retuvo el campeonato de peos welter ante Kamaru Usman.

Brookliyn Wren, además de ser UFC octagon girl, es modelo. Foto: Instagram @brookliyn_wren

​Brookliyn Wren es chica del ring de UFC Foto: Instagram @brookliyn_wren

Wren, en sus cuentas de redes sociales, compartió cómo fue su estancia en el país, con fotos que levantaron la temperatura y que llenaron de likes sus perfiles. Brookliyn disfrutó de la playa, del calor y de los siempre confiables tacos al pastor.

Por su parte, Arianny Celeste consintió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram con fotos en Punta de Mita, Nayarit, México, en donde presumió sus atuendos, que iban desde coloridos bikinis hasta shorts de mezclilla.

Arianny Celeste es chica del ring de UFC. Foto: Instagram @ariannyceleste

Arianny Celeste además es modelo. Foto: Instagram @ariannyceleste

“Creo que quiero vivir en México parte del año. Ok, vamos a hacerlo”, comentó Celeste, quien tiene 37 años de edad y además es una gran influencer que cuenta con raíces del país, pues su padre es mexicano.

“Estoy orgullosa de mi sangre latina, tengo ascendencia mexicana y me gusta mucho eso. La gente mexicana siempre me busca, me gusta saludarlos en español, ellos se ponen felices de saber que hablo ese idioma”, indicó Arianny Celeste en una firma de autógrafos en 2013.

Paige VanZant, de UFC, la confunden con una famosa actriz para adultos

La estadounidense Paige VanZant, peleadora de UFC, es una de tantas deportistas que ha incursionado en la plataforma OnlyFans, donde cuenta con muchos seguidores.

VanZant, quien tuvo su última aparición en la empresa de artes marciales mixtas en el 2020, ha sido confundida en múltiples ocasiones con Jessa Rhodes, una famosa actriz del cine para adultos.

La propia actriz reveló que en más de una ocasión se le han acercado aficionados de la UFC para pedirle fotos pensando que ella es Paige VanZant.

"La gente se acerca a pedirme fotos (pensando que soy ella). Pero nunca nos hemos contactado. La gente nos etiqueta en las mismas publicaciones y pienso que es divertido", comentó Rhodes en Brutally Honest Show Podcast.

A pesar de que su última pelea en UFC fue en julio del 2020, Paige VanZant sigue activa, pues ha continuado su carrera en Bare Knuckle Fighting Championship y en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling.

El récord de Paige VanZant en UFC es de ocho victorias y cinco derrotas en los 13 combates que disputó entre el 2012 y el 2020.

aar