Futbol mexicano registra 93 positivos de Covid-19 en una semana

Una nueva oleada de coronavirus está afectando otra vez al mundo y los deportes no se están salvando, pues en Europa hay algunas ligas que ya decidieron cerrar las puertas de los estadios de nueva cuenta a los aficionados y otras que han reducido su capacidad, pues desean controlar el aumento de contagios que está surgiendo.

México no es la excepción y, aunque las autoridades deportivas aún no deciden qué pasará en los estadios, la Liga MX está a una semana de dar comienzo en su torneo Clausura 2022 y el próximo año luce muy apretado, pues hay que recordar que se disputará en el Mundial de Qatar, que no está programado para disputarse en verano, sino en invierno por las altas temperaturas que se viven en aquel país.

A través de un boletín, la Liga MX dio a conocer que hasta el momento, en una semana de estudios, se han reportado 93 casos positivos de Covid-19, esto en sus diferentes competencias, no solamente en la Primera División.

“La Liga MX y los clubes que integran cada una de sus competencias: Liga MX, Liga Expansión MX, Liga MX Femenil y Fuerzas Básicas iniciaron con la aplicación del Protocolo Sanitario actualizado para la reanudación de la actividad, mismo que fue publicado el pasado miércoles 22 de diciembre”, se puede leer.

De acuerdo a la reglamentación acordada en conjunto con los clubes, para el arranque de la pretemporada cada persona registrada ante la Liga MX debe realizar una prueba PCR que le permita reintegrarse a las actividades deportivas y a partir de ello cada semana, de manera calendarizada, se aplicarán pruebas de antígeno para tener un control adecuado de los posibles contagios en jugadoras, jugadores y cuerpos técnicos.

De acuerdo al corte de exámenes que la Liga MX registró ayer, se han realizado las primeras 3,757 pruebas, encontrando 93 casos positivos a Covid-19 (2.48% del total de registros).

En el mismo boletín se reveló que las personas que arrojen que tienen el virus serán aisladas y tendrán que pasar ciertos días en observación para posteriormente poderse incorporar a sus trabajos.

“Las personas, como indican los protocolos sanitarios, se encuentran aisladas y bajo observación médica. Para su reintegración a la actividad deberán esperar 10 días posteriores a la entrega del resultado o presentar un nuevo examen negativo”, se lee en el comuinicado.

El presidente del campeonato mexicano, Mikel Arriola, estará al pendiente de lo que vaya surgiendo con el aumento de casos, ya que el próximo jueves 6 de enero en punto de las 21:00 arranca el Clausura 2022 con el duelo entre Atlético San Luis vs Pachuca. Por el momento los estadio seguirán abiertos al público, pero se espera que previo al arranque de la competencia se mencione el porcentaje de aforo.

“La Liga MX, bajo las instrucciones del presidente ejecutivo, Mikel Arriola, vigila de cerca la aplicación de los protocolos acordados y agradece el compromiso de los clubes y hace un llamado a no bajar la guardia y ser constantes en el uso de cubrebocas, desinfección de manos y sana distancia de cara al cierre de la pretemporada y el inicio del torneo Clausura 2022”, finaliza el boletín.

Otros casos

México, al igual que el resto de los países, está atento de lo que pasé con el aumento de casos por coronavirus, y una de las ligas que decidió dejar fuera a sus aficionados de los estadios para evitar más contagios fue la Bundesliga, en Alemania prefirieron que los fanáticos volvieran a ver los encuentros desde sus casas.

La Premier League es una de las más afectadas por el aumento de casos, pero hasta el momento no se ha manifestado al respecto y ha preferido cancelar algunos encuentros en los que varios jugadores están contagiados.

Por su parte, España decidió reducir al 75 por ciento la capacidad de aficionados que puedan ingresar a sus estadios, destacando que lo principal es la salud y que la nueva oleada de Covid-19 se reduzca lo antes posible.