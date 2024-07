Giovani Dos Santos y su exitosa vida siendo un empresario millonario; ¿Cuál es su negocio secreto?

Desde su retiro de las canchas, el exseleccionado mexicano, Giovani Dos Santos, ha mantenido su vida lejos de los reflectores, dejando la incógnita sobre a qué se dedica de manera profesional ahora que está fuera del futbol, y al parecer, le va bien como empresario.

Según pudo confirmar 'Jóvenes Futbolistas MX', el excampeón olímpico es socio de una compañía proveedora de productos químicos para Pemex, una de las petroleras más importantes del continente. El futbolista optó por cambiar de rubro y construir un patrimonio que le permita a él y a su familia mantener una buena solvencia económica durante los próximos años.

De acuerdo con esta información, el exjugador del Barcelona ha invertido tiempo y dinero en su participación en esta compañía; además, hace unos años, el exjugador incursionó en la venta de autos de lujo, aunque este negocio no se compara con el impacto de su actual emprendimiento.

Aunque su retiro del balompié no fue comunicado oficialmente, parece que el jugador no contempla regresar al terreno de juego, por lo menos no en futuro cercano. Sin embargo, los rumores apuntan a que Marco Fabián podría intentar convencerlo para que vuelva a ponerse los botines.

Giovani Dos Santos cerca de regresar al futbol profesional

El exfutbolista mexicano de 35 años, Giovani Dos Santos, podría estar próximo a salir del retiro para unirse a un club en Europa, pues según los últimos rumores, el interés por parte del Rangers FC de Andorra, podría llevar al mexicano de vuelta a las canchas.

Aunque la Liga de Andorra es considerada entre las de nivel más bajo en Europa, es una oportunidad para que el jugador retome su carrera de forma profesional.

De acuerdo con informes de TUND, el Rangers FC busca fortalecer su plantilla con gente de experiencia, como es el examericanista. Si bien aún no hay confirmación oficial por parte del jugador ni del club, existe la posibilidad de que el mexicano regrese al futbol europeo.

Muchas gracias Familia Americanista!! Siempre los llevo en mi corazón.

Les deseo el mejor de los éxitos

🙏🏾💙💛 pic.twitter.com/Rro2O2EDXU — Giovani Dos Santos (@OficialGio) June 16, 2021

mmt