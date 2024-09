Guadalajara Open AKRON 2024: "Quiero ganar el torneo", asegura Camila Osorio

La colombiana Camila Osorio, única representante de Sudamérica del WTA Guadalajara Open AKRON 2024, se encuentra lista para el torneo mexicano, en donde espera obtener grandes resultados, pues llega con la mentalidad ganadora.

En charla exclusiva con La Razón, la cucuteña comentó que viene al Guadalajara Open AKRON con altas expectativas: “Quiero lo que todas quieren, quiero ganar el torneo, todas venimos con la misma emoción, vamos a ver qué pasa”.

Para poder consagrarse, Camila Osorio deberá empezar fuerte el torneo. Su primer partido será ante la estadounidense Hailey Baptiste, quien ostenta el lugar 102 del ranking y quien ha tenido huevos resultados este año en México.

#VIDEO | “Quiero ganar el torneo”. La colombiana Osorio llega al Guadalajara Open AKRON con mentalidad triunfadora pic.twitter.com/XkiJoigNuZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2024

Baptiste, este mismo año, fue finalista en el ITF W50 de Morelia, además de jugar la semifinal del WTA 125 de Puerto Vallarta, sin embargo, la colombiana saldrá a dar su máximo esfuerzo para ganar este duelo.

“Va a ser una batalla, ella viene jugando muy bien, nos conocemos desde juniors, y solo tengo claro que va a ser muy difícil para ella porque yo voy a luchar bola a bola, a dar lo mejor de mi. Eso es lo que trato de hacer en cada partido, en cada competencia, dar mi cien por ciento”, comentó.

Osorio y Baptiste se han enfrentado tres veces, con saldo en favor de la sudamericana, quien salió con el brazo en alto en la fase previa del Abierto de Australia en 2021, así como en el Guadalajara Open de 2022. La única derrota de la cucuteña fue en las semifinales del ITF de Plantation 2019.

“Siento que he madurado en muchos aspectos, creo que soy un poco más constante en mi juego, que trato de dar menos chance cuando compito”, dijo Osorio sobre su evolución en su juego.

#VIDEO | Camila Osorio, tenista colombiana, feliz de estar de regreso en México para jugar en el Guadalajara Open AKRON 2024 pic.twitter.com/3HC4rPhhPl — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2024

“Siento que he aprendido muchas cosas a lo largo de los años de mi carrera como tenista. He vivido muchas cosas, he tenido muchas experiencias, he jugado muchos partidos y en muchos escenarios, que al día de hoy sigue siendo un sueño, por más que sea mi trabajo, es muy bonito”, explica.

Camila Osorio además señaló estar feliz de jugar de nuevo en México y le mandó un mensaje a toda la afición tapatía que se dará cita en el Complejo Panamericano de Tenis para ver el Guadalajara Open AKRON.

“Yo feliz de estar de vuelta acá en México, de tener la oportunidad de jugar con un público tan especial y tan cercano. Con muchas ganas de ya empezar a jugar y competir”, terminó.

aar