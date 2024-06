¡Heroico! Checo Pérez salva la vida de la reportera mexicana Giselle Zarur, de una manera inesperada (VIDEO)

En el mundo de la Fórmula 1, donde la velocidad y la competencia son los protagonistas principales, a veces surgen historias que revelan el lado más humano de sus pilotos. Este es el caso de la reportera mexicana de automovilismo, Giselle Zarur, quien compartió una increíble anécdota con Checo Pérez en el podcast Tablero Deportivo.

La periodista, conocida por su larga trayectoria cubriendo el Gran Circo, relató cómo el piloto mexicano Sergio Pérez le salvó la vida durante el Gran Premio de Malasia en 2013. En aquel entonces, el tapatío competía para McLaren, y Giselle, quien se hospedaba en el mismo hotel que los pilotos, se encontraba con un problema de salud.

"Me sentía mal, estábamos en Malasia, me sentía fatal, me dolía la cabeza, o sea, no respiraba", explicó la comunicadora durante la entrevista. Fue entonces cuando se encontró con al conductor, quien al notar su estado, le preguntó si se encontraba bien. Sin ocultar la verdad, le explicó al piloto su situación y el mexicano no dudó en apoyarla.

Checo Pérez muestra su lado más humano Foto: Reuters

"Era su único año en McLaren en 2013, me vio y me preguntó '¿Estás bien?' Y yo 'no me siento bien, lo único que he conseguido es medicina del aeropuerto y no la estoy armando'", le confesó sinceramente.

Se me hizo un súper lindo detalle de Checo de que esta morra se está muriendo, vamos a ayudarla Giselle Zarur/ Tablero Deportivo

"Checo se acercó con el doctor Aki Hinsta, quien era parte de McLaren en ese momento, y me presento diciendo que llevaba mucho tiempo cubriendo F1 y que necesitaba atención médica", relató Zarur. Gracias esta intervención de Checo, la ahora reportera de FOX Sports fue atendida en el hospitality de McLaren, donde recibió el tratamiento necesario para recuperarse.

Checo Pérez no encuentra su mejor forma en el RB20

El piloto mexicano Sergio Pérez no logra recuperar su rendimiento en el Gran Premio de España, donde clasificó en la octava posición pero se dijo tener un sentimiento agridulce al término de la sesión de clasificación en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

El tapatío enfrenta una sanción de tres posiciones en la parrilla por un incidente en Canadá, así que arrancará desde la undécima posición en la carrera del domingo. Esta situación, combinada con dificultades técnicas, dejó al piloto del Red Bull con un resultado que no era satisfactorio.

"Creo que veníamos mejorando, progresando y entendiendo el auto", comentó Checo ante los medios de ESPN tras la clasificación. "En el último sector sobrecalentamos mucho el neumático al tener un solo set y perdí bastante con la vuelta anterior, pero en general mejoramos bastante el balance", agregó.

Checo Pérez con su ingeniero Hugh Bird en el GP de España Foto: Reuters

El conductor de la escudería austriaca destacó el esfuerzo de su equipo durante todo el fin de semana para encontrar un mejor rendimiento del RB20, aunque lamentó no haber logrado una posición más alta para mitigar la penalización recibida hace dos semanas.

En cuanto a la competencia que enfrentará en la carrera, el mexicano compartirá la sexta fila de salida con Valtteri Bottas, y deberá luchar con rivales como Fernando Alonso y Oscar Piastri.

