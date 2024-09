'Hobbit' Bermúdez y Escorpión Dorado, incrédulos ante sanción a jugador de Dorados; "No mam..."

Como una burla tomaron Christian 'Hobbit' Bermúdez y Escorpión Dorado la sanción de cuatro partidos que la Liga de Expansión MX le impuso al futbolista Luis Ruiz Bustillos, quien lesionó al histórico jugador del Atlante al fracturarle la tibia y el peroné tras una barrida con fuerza desmedida.

El popular youtuber invitó al 'Hobbit' a su programa de entrevistas en YouTube. Durante la charla, el influencer se mostró incrédulo por el castigo que se le impuso al jugador de Dorados de Sinaloa, y cuestionó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

"¿Cuatro partidos por romper una pierna? No mamen. Eso te dan por una mentada de madre", expresó con sorpresa el Escorpión Dorado.

"Y a un compañero que fue el que saltó primero y empujó, y le llegaron como cuatro, le dieron dos partidos", respondió con incredulidad el 'Hobbit' Bermúdez.

La terrible lesión que sufrió el pasado 13 de septiembre en el duelo entre Atlante y Dorados en el Estadio Ciudad de los Deportes dejará al legendario futbolistas de los Potros fuera de las canchas por más de seis meses.

Escorpión Dorado arremete contra la FMF

Escorpión Dorado mandó un fuerte mensaje a los directivos del futbol mexicano, pues no puede creer que a un jugador que lesione a un rival solamente los suspendan cuatro encuentros; además de que puso como ejemplo que por tocar a un árbitro la sanción sea mayor.

"¿Pues qué tienen que hacer para que te expulsen todo el resto de la temporada o un año? ¡Ah, pero no toques a un árbitro, cabrón! No lo empujes wey, no le vayas a dar una cachetada porque eso sí te echan un pu... año. Pero si revientan a un cabrón y le parten la madre no hay pedo, cuatro partidos", explotó el youtuber.

"Ya lo saben, ya pusieron la medida, así va a ser el pedo", también comentó el Escorpión Dorado, a lo que el 'Hobbit' Bermúdez respondió "Ése es el problema, la vara está muy baja".

Christian 'Hobbit' Bermúdez estará fuera de las canchas más de seis meses. Foto: Mexsport

Varios aficionados respaldaron las declaraciones del influencer al considerar que la Liga de Expansión MX y la Comisión Disciplinaria de la FMF no fueron lo suficientemente severas con Luis Ruiz Bustillos.

¿Cuántos años de carrera tiene el 'Hobbit' Bermúdez?

Christian Bermúdez es uno de los futbolistas más veteranos del futbol mexicano en la actualidad. El 'Hobbit' debutó profesionalmente con el Atlante en el ya lejano Torneo Apertura 2006 de la Liga MX, cuando tenía 19 años de edad.

Un año después de su debut, el originario de Ciudad Nezahualcóyotl fue parte importante de la plantilla de los Potros de Hierro que alzó el título a costa de Pumas en el Apertura 2007.

América, Querétaro, Chiapas, Puebla, Querétaro y Cafetaleros son los otros clubes en los que ha militado el 'Hobbit' Bermúdez en sus 18 años de trayectoria.

