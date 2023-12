Un honor ser considerado leyenda del deporte mexicano: Rey Mysterio

El luchador mexicano Rey Mysterio Jr. sigue cumpliendo metas y sueños en su carrera y en esta ocasión dio un paso muy importante en su carrera, pues en sociedad con Cartoon Network y Los Hermanos Calavera, creó su propia caricatura, algo que lo catapulta a que su grandeza sea más importante y se catalogue entre los grandes deportistas mexicanos. En entrevista exclusiva con La Razón, Rey Mysterio habló de sus metas cumplidas, asegurando que una de ellas es que su legado se mantuviera y su hijo se comenzara a consagrar dentro de la empresa del entretenimiento luchístico más importante del mundo como lo es la WWE.

“Un sueño que no tenía contemplado y que me hice la ilusión es que mi hijo quisiera ser luchador, porque tenía que pasar la trayectoria a alguien de familia y por fin mi hijo decidió tomar la iniciativa y ahorita está viviendo momentos increíbles. Yo estoy lleno de sueños y un sueño más ya sería mil bendicidiones más, pues mi carrera ha sido magnífica y estoy agradecido principalmente con el público, porque el público me ha mantenido en el lugar que estoy hoy en día”, dijo.

Por otra parte, se le cuestionó si estaba al nivel de grandes estrellas deportivas como Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, Paola Espinosa, Ana Gabriela Guevara, Lorena Ochoa, Julio César Chávez entre muchas otras y resaltó que para él es un honor pertenecer a dicho sector.

Soy un hombre bendecido tanto en mi carrera y familia. En todo lo que se me ha presentado, pero ha sido una bendición y un éxito que ha costado mucho trabajo y a veces uno tiene miedo a sacrificar nivel

Rey Mysterio, Luchador mexicano

“Es un honor para mí poder ser comparado con las leyendas antes mencionadas, claro cada quien en su propio deporte y para mí el poder ser visto de esta manera para el público como un gran representativo para la lucha libre mexicana es un orgullo, porque siempre he tenido en mente que la lucha libre mexicana me ha dado lo que ahora tengo, oportunidades infinitas y caminos que se han abierto gracias a ella y eso es muy bonito, pues durante toda mi carrera siempre ha sido muy importante para mí portar la bandera mexicana de frente y hoy en día representamos a la lucha libre que es una cultura mexicana a través de una serie animada”, añadió.

En relación a su caricatura, Rey Mysterio reconoció que “la emoción fue inmediata cuando Los Hermanos Calavera me presentaron este proyecto y me preguntaron si quería ser parte dé y no lo dudé ni dos veces, sabía que yo siempre quise tener algo como esto y por fin se está presentando y no pude tener mejor equipos que ellos y Cartoon Network para presentar este proyecto y ha sido una emoción increíble, mucho aprendizaje durante el tiempo de grabación y esto no fue de ahora sino la conversación se dio desde hace ocho años y estamos muy contentos de escuchar la reacción del público y de ver si a ellos les gusta igual que a nosotros”.

Lo principal para el nacido en Californía con raíces mexicanas es que el público se enamore de la caricatura, ya que es un sueño que tenía desde hace más de 20 años y eso fue lo que le emocionó al recibir la llamada de Hermanos Calavera.

“Esperemos que así como le hemos invertido tiempo y esfuerzo le encante al público porque eso es muy importante para nosotros y es un sueño hecho realidad. Recuerdo que tenía un deseo hace 20 años o más y era de crear una caricatura y por fin lo logramos. Llegó a una manera y simplifica mucho cómo es la carrera de Rey Mysterio en la vida real”, añadió.

Por último, aconsejó a los jóvenes y a cualquier persona a no darse por vencida, pues los sueños son primordiales para que se salga adelante, pero para poder cumplirlos es necesario no tener miedo.

“A la juventud que tiene un sueño, que tiene metas les puedo aconsejar que no tengan miedo de trabajar duro por ese sueño, de ver los obstaculos como una foma de superación en sus vidas personales, en su crecimiento y que no permitan que nadie les diga lo contrario; yo lo viví mucho y fue más gasolina para darme fuerza y seguir adelante porque yo siempre tuve esa visión de ser alguien y jamás me imaginé que mi carrera llegaría a donde está hoy en día, pero eso para mí fue muy importante y me llenó de adrenalina para conquistar todo lo que se me presentara. Trabajen duro y no tengan miedo”.