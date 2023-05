Selección Mexicana: Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, cuenta toda la verdad de por qué no quiere a Diego Cocca

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar, la Federación Mexicana de Futbol decidió crear un Comité de Selecciones Nacionales integrado por dueños de distintos equipos de la Liga Mx. La gran incógnita fue la ausencia del presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, que mediante una entrevista explicó las razones de su absentismo.

Para el dueño de los Tuzos es importante crear un perfil que sea adecuado a los seguidores del Tricolor y para él, tanto Diego Cocca como Rodrigo Ares de Parga no van con la visión que se habían planteado en un principio, ya que debe haber concordancia con los técnicos y directivos de cada categoría de selecciones nacionales.

“Cuando a mí me hablan y me dicen que tengo que entrevistar a Rodrigo Ares de Parga, les digo: ‘¿Cómo? Si estábamos hablando de crear perfiles’. Varios dueños me hablan que tengo que entrevistar a Rodrigo Ares de Parga, les digo que no va por ahí y ya no voy”, sentenció el magnate mexicano.