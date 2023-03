Selección Mexicana: Diego Cocca sufre despiadada crítica de una leyenda del Tricolor; "No me siento identificado"

Por: Martell Nucamendi

Juan Francisco Palencia habló sobre la elección de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana, al asegurar que la FMF pudo optar por un técnico nacional, pues el argentino no había obtenido un extenso palmarés en su país.

“Se burlan de nosotros en Argentina. Cocca es el nuevo entrenador de México, se ríen de nosotros, ¿Quién es Diego Cocca en Argentina? Nadie”, expresó el exseleccionado en entrevista con Mediotiempo.

“El Gatillero” mantiene su discurso sobre tener un timonel mexicano, pues considera que después de los procesos fallidos del “Tata” Martino y Juan Carlos Osorio se ha perdido la conexión con el combinado tricolor.

Siguen las voces contra el proceso de Diego Cocca en la Selección Mexicana 🇲🇽

…

Ahora fue Juan Francisco Palencia 😳#LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/rUnbi0IiYJ — W Deportes (@deportesWRADIO) March 31, 2023

“No estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente lo que digo es que no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, resaltó.

Para Paco Palencia había una amplia baraja de representantes mexicanos; como Miguel Herrera, Nacho Ambriz, Jimmy Lozano, Rafael Márquez e inclusive se incluyó a él mismo.

La FMF “no evoluciona”, según Francisco Palencia

El exdelantero opina que la FMF tomó la decisión más cómoda, pues al no elegir a un dirigente nacional serían “menos cuestionados”.

Palencia se queja de la resistencia que tiene el futbol mexicano a las ideas nuevas, ya que hay muchos técnicos que se actualizan y tratan de seguir preparándose, mientras que los altos directivos no dedican su tiempo a estudiar la evolución o cambios de cada entrenador.

"Los directivos no se atreven a preguntarte y no porque te vayan a contratar, solo que por ejemplo no se atreven a investigar, ‘a ver, cómo es Paco ahora’. Después de un año y medio no soy el mismo que entrenó a Lobos BUAP y no soy el mismo después de que entrené a Pumas. He evolucionado y he mejorado”, concluyó el mundialista con la Selección Mexicana en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

EVG