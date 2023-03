Selección Mexicana: Vucetich lanza TREMENDO dardo a Diego Cocca tras sus primeros dos juegos con el Tricolor

Antes de que Diego Cocca fuera nombrado como director técnico de la Selección Mexicana, el experimentado Víctor Manuel Vucetich había comentado que el sucesor de Gerardo Martino debía ser mexicano.

Pasados los primeros dos partidos de Cocca al frente del Tricolor, el 'Rey Midas' arremetió contra la FMF al asegurar que si él hubiera sido el elegido ya lo hubieran cesado por el empate contra Jamaica en el Estadio Azteca.

"A mi por lo que hubiera pasado ya me hubieran corrido por dos juegos, hay muchas situaciones internas, la misma elección del técnico que genera polémica y hoy día que esta el técnico se sigue generando polémica y mañana si ponen a otro seguirá la polémica", aseguró en conferencia de prensa Vucetich, quien en el 2013 fue despedido después de solamente dos compromisos al frente de la Selección Mexicana.

“A mi en dos partidos ya me habían corrido”, recuerda Vucetich sobre su paso en @miseleccionmx pic.twitter.com/hK1tp43CZM — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) March 30, 2023

El actual timonel del Monterrey también platicó de lo difícil que es ser el entrenador de la selección nacional debido a que los tiempos de trabajo son diferentes a los de un club, entre otras cosas.

"En la Selección sabemos que no hay tiempo de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para que hagas las cosas de una forma correcta, entonces tienes que adaptarte a todo, y aguantar las criticas", agregó Vucetich.

Una victoria sobre Surinam y una igualada con Jamaica fue el saldo que dejaron los primeros dos cotejos de Diego Cocca como entrenador del Tricolor, que así clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, aunque lo hizo como el líder con menos puntos en la fase de grupos.

Peláez arremete contra la Selección Mexicana

Ricardo Peláez hizo mención a su etapa como jugador y como seleccionado para enfatizar el peso de la playera del representativo tricolor y mostrarse empático ante esta mala racha, sin embargo, pidió a los jugadores sudar completamente la camiseta para que haya buenos resultados y sobre todo, que el combinado azteca se reconcilie con su la afición.

El comentarista detalló de manera áspera algunos aspectos del porqué no se está jugando bien, y resaltó la falta de hambre que tienen los jugadores por defender a la Selección.

"La selección no está jugando bien, no tenemos ni cantidad ni calidad de futbolistas. Calidad sí, pero falta liderazgo, sangre, pecho, llámale como quieras. Salir a la cancha y partirte la madre al cien por ciento”, comentó exaltado.

