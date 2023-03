VIDEO: Mane de la Parra revela escándalo de corrupción en el futbol mexicano; un entrenador le pidió dinero para debutarlo

Históricamente se ha acusado al futbol mexicano de corrupto, entre otras cosas porque en más de alguna ocasión algunos futbolistas llegaron a mencionar que los entrenadores les pedían dinero para ponerlos a jugar.

La última acusación de este tipo la hizo el cantautor Mane de la Parra, quien reveló que cuando formaba parte de las fuerzas básicas del Atlante estuvo cerca de debutar en la extinta Primera A (actual Liga de Expansión), el estratega en turno le pidió dinero, a lo que no accedió.

"Te queremos debutar en Primera A, queremos registrarte en Primera A, me pagan un sueldo y todo estaba muy bien, hasta que me tope con el director técnico de primera del equipo azulgrana, del Atlante, me dice '¿cuánto me vas a dar?' y yo dije '¿cuánto te voy a dar, de qué?'", narró el también actor en entrevista con Isabel Lascurain, cantante de Pandora.

Y así la historia de Mane de la Parra (cantautor) contando su experiencia en 1era A con un D.T del Atlante ...



Cuantas historias como estas no habrá?

Así como quieren que surgan más futbolistas?



Bendita #LigaMX #FMF y sus secuaces pic.twitter.com/LmKTo4sdfQ — Fer Salinas Cruz (@FerSalinasCruz) March 30, 2023

El intérprete de 'Lo que ves es lo que soy' comentó inclusive que se enteró de que uno de sus excompañeros le daba el 70 por ciento de su sueldo al director técnico para jugar.

"Entonces me empieza a platicar de esto y resulta que todos los que estaban en el equipo habían pagado, me pareció muy mal, fui a platicar con un amigo de Juchitán, Oaxaca y le dije 'oye, ¿Cuánto le das? y me dice 'no, pues yo le doy el 70 por ciento de mi salario", profundizó De la Parra, aunque no dio a conocer el nombre de dicho estratega.

La extinta Primera A fue establecida en 1994 y tuvo dicho nombre hasta el 2009, cuando pasó a denominarse Liga de Ascenso o Ascenso MX. Despareció en el 2020 para darle paso en su lugar a la Liga de Expansión.

Atlante, actual campeón de la Liga de Expansión

Los Potros de Hierro del Atlante son los monarcas vigentes de la Liga de Expansión, luego de que en diciembre pasado se coronaron a costa del Celaya en la final del Torneo Apertura 2022.

Después de 13 jornadas disputadas en el actual Clausura 2023, la escuadra azulgrana marcha en el octavo puesto de la clasificación con 20 unidades, al cosechar cinco triunfos, cinco empates y tres derrotas.

