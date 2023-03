VIDEO: 'Kun' Agüero y el susto de su vida; sufre una arritmia en plena transmisión con Ibai Llanos

El exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero encendió las alarmas mientras estaba como invitado en un streaming de Twitch del streamer español Ibai Llanos, debido a que sufrió una arritmia.

El silencio y la reacción del exdelantero generaron inquietud en los miles de espectadores que sintonizaron el streaming de Llanos. El exBarcelona interrumpió la charla para tocarse el cuello y revisar su celular.

"¿Qué pasa, tío?", le dijo Llanos a Agüero después de ver que el exgoleador se tocó el cuello. "Creo que me agarró una miniarritmia", fue la respuesta del 'Kun', a quien el español le preguntó "¿Quieres que nos vayamos al médico?". "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", fue la respuesta final del argentino.

La situación no pasó a mayores y tanto el streamer como el exfutbolista continuaron sin mayores inconvenientes con su transmisión.

El "Kun" Agüero e Ibai Llanos mantienen una relación de amistad desde hace algunos años en gran parte debido al contenido que ambos realizan como streamers, además de que los dos son presidentes de sus respectivos equipos en la Kings League.

En octubre del 2021, el exatacante del Manchester City sufrió una arritmia durante un partido entre Barcelona y Alavés, situación que lo orilló a retirarse de las canchas.

Poncho de Nigris llega a la Kings League

La Kings League es todo un fenómeno mundial, desde hace meses se ha rumorado de la posibilidad de tener un equipo en México y Poncho de Nigris compartió un mensaje en redes sociales que le echó más leña al fuego.

En su cuenta de Twitter el actor aseguró que ya hay conversaciones con la liga de Ibai Llanos y Gerard Piqué, además de nombrar a su hermano Aldo de Nigris como el director técnico, recordando que es exjugador de clubes como Monterrey y Chivas, además de la Selección Mexicana.

"Ya estamos en pláticas con la Kings League vamos a hacer el mejor equipo del mundo. Con gente que sabe de futbol. Va Aldo de Nigris de técnico con Paco Palencia con los jugadores entre España y regios. Una mezcla de Barcelona y NUEVO LEÓN. VOY DE PRESIDENTE! Gracias Ibai Llanos", se puede leer.

EVG