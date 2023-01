Lionel Messi llega a la Kings League; "Kun" Agüero fichó a su mejor amigo y así le dio la bienvenida; ¿qué pasara con el PSG? (FOTO)

Sergio "Kun" Agüero es presidente de uno de los equipo de la Kings League, la liga de futbol de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Kuni Sports es el club del "Kuni", quien en redes sociales lanzó la invitación a Lionel Messi de unirse a su escuadra.

En la cuenta de Instagram de Kuni Sports hay una foto de los dos amigos con el uniforme del club y acompañaron la publicación con la frase: "Un último baile, juntos", haciendo referencia a un último partido juntos en la cancha. Cabe mencionar que Messi y el "Kun" jugaron muchos años juntos en la Selección Argentina.

Aunque no hay anuncio oficial, puede que por la amistad que hay entre los dos se pueda ver a Messi jugar en las canchas de la Kings League. No obstante, para que esto suceda el campeón del mundo en Qatar 2022 no deberá estar en competencias oficiales con el PSG, como lo hizo el "Chicharito".

Javier Hernández jugó el primer partido de Porcinos FC (equipo de Ibai) en la Kings League gracias a que estaba de vacaciones, pero fue el único encuentro que tuvo ya que regresó a Estados Unidos para reportar con el LA Galaxy de la MLS.

Messi asegura que México fue lo más complicado de Qatar

Lionel Messi se coronó campeón del mundo hace poco más de un mes y por primer vez desde ese momento el crack argentino rompió el silencio para sincerase sobre su paso en el torneo que se realizó Qatar en 2022.

Las declaraciones se dieron en entrevista con Andy Kusnetzoff, y entre los temas que se tocaron, Messi Cuccittini habló sobre el partido más complicado y el más sufrido que enfrentó en el Mundial 2022, el cual fue ante la Selección Mexicana, pues además de lo difícil del rival fue, en palabras del jugador del PSG, "el que peor jugamos".

"El partido con México fue el que más sufrimos, el que peor jugamos, pero yo confiaba que íbamos a pasar bien y que se nos iban a dar las cosas. Sin el grupo que teníamos hubiera sido difícil de superarlo", declaró Lionel Andrés Messi Cuccittini.

"Creo que en todos los partidos fuimos mejores que los rivales, siempre sabíamos qué teníamos que hacer. Siempre había un detalle para manejar el partido a favor nuestro. No se equivocó en ningún partido de los que jugamos", aseveró.

