Enrique Burak despedazó a la Selección Mexicana de Futbol y les echó en cara tener todos los recursos para ganar (Video)

Uno de los pocos periodistas deportivos mexicanos que menos le gusta hablar de futbol es Enrique Burak, quien ha resaltado en diversas ocasiones que es un deporte inflado y que no da muchos resultados.

En un programa a lado de Pepe Zegarra y Antonio de Valdés, Burak se tomó unos minutos para dar su punto de vista sobre la Selección Mexicana y los aprovechó al máximo, ya que dijo lo que pensaba y lo que mucha gente quería escuchar.

Burak casi nunca habla de fútbol, pero cuando lo hace… suelta unas joyitas: pic.twitter.com/9rqjpuj9b4 — Orgullo Escarlata (@OEscarlata_) March 30, 2023

El fanático de la NFL destacó que el futbol en México es un deporte que tiene todo el apoyo, pero que no sabe aprovecharlo, pues hay campeones del mundo que están peleando una beca de 4 mil pesos, mientras que los jugadores ganan millones.

"Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol", dijo el periodista.

Enrique Burak asegura que ya nadie respeta a la Selección

En la misma emisión y sin guardarse nada, Enrique Burak reconoció que al Tricolor ya nadie lo respeta, pues antes era imponente ir al Estadio Azteca y enfrentara a la mejor "selección" de Concacaf.

"Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) 'pues es que vengan a apoyarnos'. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna", añadió el cronista deportivo.

Enrique Burak siempre se ha caracterizado mucho de los deportes, pero sobre todo de la NFL, Grandes Ligas, amateur y lo que no tenga que ver con el futbol.

