Georgina Rodríguez revela el lugar más extraño dónde tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo

Una de las presas más famosas en el mundo es la de la modelo e influencer Georgina Rodríguez y la del futbolista y máxima estrella de Portugal Cristiano Ronaldo.

Aunque su romance inició en suspenso, después de varios meses confesaron su amor ante los medios y ahora ya tienen cinco hijos, aunque solamente dos de su romance, pues los otros tres nacieron de un vientre rentado por parte de Cristiano.

Actualmente, Georgina Rodríguez está estrenando la segunda temporada de su serie en Netflix, la cual está basada en la vida diaria de la modelo y cómo es ser la esposa de uno de las máximas estrellas del futbol mundial, pero de repente se le salen algunos secretos, como el confesar en dónde fue el lugar más extraño que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo.

Georgina confiesa dónde tuvo sexo con Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez dio a conocer, aunque fue mediante algunas preguntas con doble sentido, dónde fue el lugar más extraño en el que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo, reconociendo que fue en un spa.

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa. Estaba con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo’”, contó Georgina.

Aunque nunca confirmó que tuvo sexo con Cristiano en el spa, tampoco lo ganó y sus amigos la descubrieron ya que le empezaron a decir que esa risa era muy sospechosa, pues su hermana Ivana le preguntó muy sorprendida: “¿Hiciste el amor en el spa?”.

¿Quiénes salen en la serie de Georgina?

Des la primera temporada de la serie de Georgina en Netflix salieron muchos famosos, familiares y amigos de la pareja y para la nueva campaña no podían faltar.

En la temporada 2 de ‘Soy Georgina’ se puede ver a Christina Aguilera, Bella Hadid, Camilo, Nathy Peluso, Rosalía y Rauw Alejandro a lo largo de los seis episodios disponibles desde el pasado viernes 24 de marzo.

En el serie se pueden saber algunos secretos familiares, bromas, viajes, la vida que los hijos de Cristiano tienen, que comen, cómo duermen y lo más íntimo de la pareja, recordando que también contaron la muerte de uno de sus mellizos y que Georgina había tenido varios abortos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen cuatro hijos. Foto: Instagram / georginagio

