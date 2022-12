Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto vale el Rolls Royce que Georgina le regaló al "Bicho" en Navidad? (Video)

Cristiano Ronaldo recibió un lujoso regalo de Navidad por parte de su novia Georgina Rodríguez. quien subió un video a sus redes sociales presumiendo el obsequió que le dio a su querido.

En el clip se puede observar como Georgina decoró la mesa en la que pasarían Noche Buena, pero también la cara de sorpresa de Cristiano Ronaldo al recibir un Rolls Royce de al rededor de 356 mil dólares.

El elegante Rolls Royce de color plata es descapotable y se observa que caben cinco o seis personas, pero para la familia de Cristiano está excelente, pues son ellos como pareja incluidos sus cinco hijos.

Cristiano quedó maravillado

Cristiano Ronaldo no sabía lo que Georgina le iba a enseñar y ella le dijo que lo acompañara a la puerta de su casa, pero cuando vio el automóvil quedó incrédulo y con la boca abierta.

Cristiano Ronaldo es amante de los carros y los relojes, por lo que un "juguete" de esa magnitud le hacía falta en su colección.

El dinero no es problema para "El Bicho" y menos ahora que está muy cerca de firmar un contrato de 200 mdd con un equipo de Arabia.

Georgina defendió a Cristiano

Georgina Rodriguez, pareja de Cristiano Ronaldo, utilizó sus redes sociales para mandar una fuerte crítica al entrenador de la Selección de Portugal Fernando Santos, tras la eliminación de los lusos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos", escribió.

