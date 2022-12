VIDEO: ¡Insólito! Ronaldinho pidió prestado una fuerte suma de dinero al Querétaro y no es broma

Ronaldinho es, probablemente, la más grande estrella futbolística que ha formado parte de la Liga MX, su contratación con el Querétaro en 2014 paralizó al mundo y al día de hoy siguen saliendo a la luz anécdotas del crack brasileño con los emplumados.

El exjugador Emanuel el "Tito" Villa fue compañero de Dinho en los Gallos Blancos y en el podcast Tikitaka recordó la vez en la que el exjugador del Barcelona pidió prestados 30 mil pesos.

"Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él (Ronaldinho) necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice: 'oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana'.

El conta le dice: 'pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras'. Dinho le dice: '¿a poco yo puedo sacar?'”, rememoró el "Tito" Villa.

Historia inolvidable para el "Tito" Villa

Para el delantero argentino, campeón de goleo en el Apertura 2019 con Cruz Azul, fue un hecho que lo marcó, pues le permitió ver cómo era una estrella internacional de la talla de Ronaldinho, quien es campeón del mundo con Brasil y ganador de la Champions League, entre otros trofeos.

"Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su lana, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de: '¿cuánto necesitas, 1 millón de pesos, pues toma'.

Ya de tarjeta de crédito ni le preguntamos, porque imagínate, no sabía lo que era un banco. Es una anécdota que me marcó con él”, terminó el goleador su anécdota.

aar