Cristiano Ronaldo dice toda la verdad de la "infidelidad" a Georgina Rodríguez

Hace unos días la modelo chilena Daniella Chávez, una de las más famosas en OnlyFans, comentó que sostuvo relaciones con Cristiano Ronaldo y a la polémica su sumó la modelo venezolana Georgilaya, quien también aseguró haber tenido algo con el delantero del Al-Nassr.

Para terminar con los rumores, el portavoz de Cristiano Ronaldo emitió declaraciones al periódico Correo de Madeira y se aclaró que ambos señalamientos son mentira y lo que se busca es que la relación del astro portugués y Georgina Rodríguez se termine.

"Esto es completamente falso y difamatorio", comentó el portavoz del crack luso, quien agregó que Georgina "no se cree ni una palabra de esa señora. Está muy tranquila, confía mucho en Cris. Cree que es una oportunista más y que no será la última".

Daniella Chávez revela que tuvo relaciones con CR7



La modelo Daniella Chávez compartió en Twitter: "Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe".

Los seguidores de la modelo de OnlyFans de inmediato le preguntaron si la revelación era verdadera, a lo que respondió "Yo tengo pruebas". Inclusive, Daniella Chávez compartió una captura de pantalla en la que el periódico británico The Sun revelaba esta noticia en el 2015.

"Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él", comentó la sudamericana al diario británico en aquella ocasión.

Solo fue sexo y el 2015! no se alarmen! Lo escondí lo que pude!

Georgilaya asegura que estuvo con Cristiano Ronaldo

Poco menos de una semana después que Daniella Chávez reveló que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo, la modelo venezolana Georgilaya aseguró haber tenido algo qué ver con el jugador del Al-Nassr.

"Esta es una decisión bastante difícil, pero es justo y necesario que yo hago esto. En mi caso me sentí totalmente utilizada, fue con Cristiano Ronaldo. En el 2022, durante a concentración de Portugal para lo que iba a ser el mundial de Qatar, en el hotel Solverde", inicia su relato.

"Hubo fotografías, intercambio de numero, me escribió para vernos en la habitación. Todo lo hice muy consciente, no fue obligada, peor sí me sentí bastante manipulada por el hecho de que era Cristiano Ronaldo. Pasó, tuvimos relaciones sexuales", termina.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo, de acuerdo con medios, tiene seis años de relación con la ahora empresaria y modelo Georgina Rodríguez, por lo que el crack exReal Madrid la habría engañado.

