Modelo revela la terrible experiencia con jugadores en Barcelona; "me encerré en el baño a llorar”

El mundo del futbol ha sido sacudido por denuncias a jugadores sobre presuntas agresiones sexuales, entre las que destacan las hechas sobre Dani Alves y Achraf Hakimi.

La influencer Tatiana Kisiel volvió a activar la conversación con su experiencia en una fiesta con futbolistas en la ciudad de Barcelona, España, aunque no detalló el nombre del deportistas ni el equipo, sin embargo, declaró que no se trata de un equipo cualquiera.

"No era una fiesta del equipo de barrio al que juega tu primo. Saltaron mis alarmas porque oír la palabra futbolista es una bandera roja. Pero pensé: 'Tengo ganas de fiesta, el hotel es brutal… Vamos a probar'", comentó en un video la influencer y modelo.

A Tatiana y sus amigas les pidieron los celulares en la recepción del hotel, pero ella hizo lo que pudo para quedarse con el teléfono."Es que la fiesta era en la planta menos 1 del hotel. Y yo decía: ‘¿Me tengo que quedar incomunicada?’. No me fiaba ni un pelo", señala.

"Cuando llegamos, lo primero que hicieron fue pedirte que dejaras tu celular en la recepción, algo que no hice porque no pensaba quedarme en un lugar cerrado, sin ventanas y sin poder comunicarme. No confiaba en ellos en absoluto", puntualizó.

Tatiana Kisiel comentó que las personas asistentes estaban esperando a que los jugadores llegaran al lugar para que la fiesta comenzara, pero indicó que los deportistas eran "arrogantes y estúpidos".

"Estábamos todos allí esperando a que llegaran los jugadores, y ojalá no hubieran venido porque la fiesta fue mejor sin ellos", dijo la modelo en su Tik Tok. "Los muchachos eran arrogantes y estúpidos, como el 90 por ciento de los jugadores de futbol", agregó.

"De camino al baño me encontré con uno de los jugadores gritándole a una de las chicas y me puse a grabarlo. Él se dio cuenta y comenzó a perseguirme. Me encerré en el baño y estuvo golpeando la puerta hasta que logró que me fuera y borrara el video", finalizó.

