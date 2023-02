OnlyFans: Daniella Chávez, fiel a su sinceridad, revela que seleccionados argentinos le escriben para estar con ella

La popular y reconocida modelo chilena Daniella Chávez sigue encendiendo las redes sociales, ya que luego de revelar que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo, hizo una tremenda declaración en donde señaló que cientos de futbolistas le escriben.

Luego de dar a conocer que estuvo relacionada con CR7, en redes sociales le han llamado "prostituta" y para responder la modelo de Chile señaló que no tiene necesidad de hacerlo.

Daniella Chávez es una de las modelos más famosas de OnlyFans Foto: Captura de pantalla

"Si fuese prostituta me acostaría con los cientos de futbolistas profesionales que me escriben, incluyendo los de la Selección Argentina. Pero no lo soy y no necesito acostarme con alguien por dinero. Me va fenomenal en redes sociales", indicó en su cuenta de Twitter.

Por el momento Daniella Chávez no ha ofrecido nombres de los futbolistas que le han mandado mensajes, ni mucho menos de los elementos de la Selección Argentina, que en Qatar 2022 se alzaron con la Copa del Mundo.

Daniella Chávez revela que tuvo relaciones con CR7

La chilena Daniella Chávez, una de las modelos más populares de OnlyFans, hizo una sorpresiva revelación al dar a conocer que tuvo relaciones sexuales con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr.

"Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe", fue el mensaje con el que Chávez, aficionada del Real Madrid, publicó al respecto en Twitter.

Los seguidores de la modelo de OnlyFans de inmediato le preguntaron si ru revelación era verdadera, a lo que respondió "Yo tengo pruebas". Inclusive, Daniella Chávez compartió una captura de pantalla en la que el periódico británico The Sun revelaba esta noticia en el 2015.

"Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él", comentó la sudamericana al diario británico en aquella ocasión.

Por las fechas, esta revelación no afectaría el romance de Cristiano Ronaldo con su esposa Georgina Rodríguez, pues ambos se conocieron en el 2016, un año después de su encuentro con Daniella Chávez.

aar