VIDEO: 'Kun' Agüero le revela a 'Chicharito' Hernández cómo va el pleito con el 'Canelo'

Después del triunfo de Argentina sobre México en el pasado Mundial de Qatar 2022, el boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez se enfrascó en una discusión con el exdelantero argentino Sergio 'Kun' Agüero, quien recordó ese momento con Javier 'Chicharito' Hernández.

El 'Kun' y el 'Chicharito' sostuvieron una charla mientras veían el duelo de octavos de final de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG, donde abordaron varios temas, entre ellos el pleito del exgoleador del Manchester City con el pugilista jalisciense.

"No, no, no el tema con 'Canelo' ya no va, ya estamos en paz. Hoy estamos bien pero en su momento sí me cagaba a trompadas. Se calentó con todos en ese momento", le dijo Agüero al 'Chicharito' Hernández.

El también exjugador del Barcelona le preguntó al goleador histórico de la Selección Mexicana si él ha tenido problemas con el 'Canelo' Álvarez, a lo que el atacante del LA Galaxy respondió que no.

El boxeador tapatío se molestó a raíz de un video que circulo en el que Messi aparentemente pisó la playera del Tricolor en los vestidores de Argentina. 'Kun' quiso explicarle al 'Canelo' que había malinterpretado el video, pero el boxeador se enojó más y se enfrascó en una discusión con él.

El 'Chicharito' Hernández no ha podido debutar en la nueva temporada de la MLS con el LA Galaxy a causa de una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha.

Julio César Chávez admite que no le caía bien Maradona

Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo mexicano, y Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, coincidieron durante el paso del "Pelusa" como entrenador de los Dorados de Sinaloa, aunque el primer encuentro no fue el mejor.

"El Gran Campeón Mexicano", en entrevista con Adrián Marcelo, recordó que el crack argentino le caía muy mal, y fiel a su estilo el boxeador se lo dijo en la cara, aunque el descalce de la historia fue diferente.

"Cuando estuve con Maradona en Culiacán, yo tenía una impresión mala de él, y se lo dije en su cara. 'Tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa'. Porque él me invitó a su programa y yo no quise ir", dijo "El César del Boxeo" en charla con Adrián Marcelo.

EVG