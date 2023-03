Adrián Marcelo inicia con su venganza y consigue que Triple A suspenda a Chessman, luego de la BRUTAL cachetada (VIDEO)

Adrián Marcelo lo prometió y comenzó con su venganza contra el luchador Chessman, quien fue suspendido por la Triple A debido a la brutal cachetada que le propinó al conductor.

Lucha Libre AAA, mediante un comunicado, informó sobre la resolución del incidente entre el polémico comediante y Chessman en el Festival "The World is a Vampire".

Comunicado #LuchaLibreAAA Worldwide:



Resolución del incidente @adrianm10 - Chessman en el Festival "The World is a Vampire" pic.twitter.com/NX5R6ctCL6 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 7, 2023

"Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival "The World is a Vampire", hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad luchística por un periodo de 2 semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy", se lee en el comunicado.

En un video, Adrián Marcelo aseguró que no se va disculpar con Chessman y lo amenazó, diciendo que esta situación "va a ser hasta donde tope carnal" y que no descansará hasta el "punto en el que tengas que retirarte".

"Chessmam" y "Adrián Marcelo":

Por este video donde el luchador de la AAA golpea al conductor Adrián Marcelo.pic.twitter.com/8m3I01swit — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 5, 2023

Adrián Marcelo llena de insultos a Chessman

La pelea entre Adrián Marcelo y el luchador Chessman está lejos de terminar, pues el creador de contenido subió un video a su cuenta de Instagram en donde lazó muchos insultos y un par de amenazas para el gladiador de Lucha Libre AAA.

"Eres un pu** mediocre, eres un don nadie, eres un we* neandertal, eres un we* abusivo. Yo en ningún momento quise exhibirte, ni siquiera te ofrezco una disculpa si mi pregunta de: '¿te programaron o no?' te ofendió", comienza el video que Adrián Marcelo subió en su perfil de la red social.

El youtuber no paró ahí, ya que siguió con los insultos y amenazas para el luchador que lo golpeó durante un entrevista.

"Eres un animal we*, cuando alguien viene a amplificar tu trabajo, sea quien sea, es un creador que te gusta o no, está amplificando tu trabajo. Va a ser hasta donde tope carnal. Voy a invertir en hacer que te refundan o que te cueste mucho hasta el punto en el que tengas que retirarte", finaliza.

aar